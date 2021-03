Hannover

Die niedersächsische Corona-Verordnung ist überarbeitet worden. Wie die Sprecherin der Landesregierung, Anke Pörksen, am Samstag mitteilte, dürfen bei einer Inzidenz unter 35 bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten gemeinsam Sport treiben.

Festgelegt wurde zudem, dass beim Terminshopping im Einzelhandel, einem Bemusterungs- oder Anprobetermin und bei Besuchen etwa in Museen, Gedenkstätten und Zoos die Kontaktdaten zusammen mit dem Termin dokumentiert werden müssen. Bemusterungstermine sind nach der neuen Verordnung Termine zur Vorbereitung des Innen- und Außenausbaus eines Gebäudes oder einer Wohnung. Als Anprobetermin gilt die Anprobe individuell hergestellter oder geänderter Kleidung.

Wann Kitas und Schulen schließen müssen

Für Kitas und Schulen in Regionen mit hoher Inzidenz gelten erst dann härtere Einschränkungen, wenn die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Die Klarstellung in der Verordnung soll verhindern, dass es in Landkreisen und kreisfreien Städten, die sich nahe an der kritischen Marke 100 bewegen, zu kurzfristigen Veränderungen in Kitas und Schulen kommt.

Der Wechsel soll jeweils zum übernächsten Werktag erfolgen, damit Eltern und Kinder rechtzeitig informiert werden können und Zeit für die organisatorische Vorbereitung bleibt. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Von RND/dpa