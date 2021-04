Hannover

Outdoor-Kletterparks und -Gärten dürfen in Niedersachsen ab sofort wieder öffnen. Der 13. Senat des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat, am Freitag, 30. April, dem Eilantrag einer Kletterwaldbetreiberin Recht gegeben. Der entsprechende Teil der niedersächsischen Corona-Verordnung (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5) wurde somit vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Die Antragstellerin hatte argumentiert, dass die Schließung keine notwendige Infektionsschutzmaßnahme sei. „Die bei Aufenthalten im Freien nur geringe Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus könne durch weitere Schutzmaßnahmen auf ein zu vernachlässigendes Maß reduziert werden. Eine vollständige Schließung sei demgegenüber unangemessen“, so der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichts. Zudem sei die Ungleichbehandlung gegenüber geöffneten sonstigen öffentlichen und privaten Sportanlagen und Minigolfanlagen nicht gerechtfertigt.

„Geringe Gefahr von Infektionen“

„Der Klettersport als solcher sei ein Individualsport, der regelmäßig ohne Kontakte zu anderen Personen ausgeübt werden könne und auch ausgeübt werde. Daher bestehe von vornherein eine weitaus geringere Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus als in geschlossenen Räumen“, so die Argumentation der Richterinnen und Richter. In den vergangenen Wochen hatte der Senat bereits die Schließung von Zoos und Minigolfanlagen gekippt.

Wann Anlagen wie der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, der Hochseilgarten Pirate Rock in Isernhagen oder Sea Tree am Steinhuder Meer tatsächlich wieder öffnen, war am Freitagmittag noch unklar. Nach Stichproben verweisen die Internetseiten und Telefonbanddurchsagen der Betreiber noch auf die geltende Corona-Verordnung vor der Außervollzugsetzung durch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht.

