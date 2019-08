Oldenburg/Plymouth

Seine Wassersportwiege ist das ostfriesische Wattenmeer, sein Arbeitsplatz sind die Weltmeere: Der Segelprofi Boris Herrmann aus dem niedersächsischen Oldenburg strebt dem Gipfel seiner Karriere entgegen, er will als erster Deutscher an der härtesten Regatta der Welt teilnehmen. Die Vendée Globe führt ihre Herausforderer unter Segeln solo, nonstop und ohne Hilfe von außen in weniger als 80 Tagen um die Welt. Vor der ab Ende 2020 geplanten ultimativen Bewährungsprobe hat der 38-Jährige nun aber noch einen Sonderauftrag zu bewältigen - und einen ganz besonderen Gast an Bord der Hochseejacht „Malizia II“.

Herrmann und sein Co-Skipper, Segelfreund und Förderer Pierre Casiraghi werden die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ab Mittwoch von Plymouth in Südengland aus über den Atlantik nach Amerika bringen. Der genaue Startzeitpunkt hängt vom Wetter ab - und die Prognosen sind derzeit nicht optimal. Für Mittwochmittag ist strammer Wind mit etwa 30, 33 Knoten angesagt. Am späten Nachmittag könnte Herrmann eine kleine Lücke zur Abfahrt nutzen, bevor eine weitere Front durchkommt.

Komplett klimaneutral: Die Segeljacht „Malizia II“, auf der Greta nach Amerika gelangt, ist mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen zur Energieerzeugung ausgestattet. Quelle: Andreas Lindlahr/Team Malizia/dpa

Filmemacher dokumentiert die Reise

An Bord werden sich neben Herrmann, Casiraghi und Thunberg auch deren Vater Svante sowie der Filmemacher Nathan Grossman befinden, der die große Reise über den Großen Teich dokumentieren will. Etwa zwei Wochen lang werden sie mit der „Malizia II“ unterwegs sein. In Übersee warten auf die Schwedin dann unter anderem der UN-Klimagipfel in New York im September sowie die Weltklimakonferenz in Chile im Dezember.

Was nach großem Abenteuer klingt, ist für Herrmann auch eine große Verantwortung. Für die 16-jährige Thunberg ist es der erste Segeltörn ihres Lebens - ein krasserer Einstieg als der Transatlantik-Törn auf Herrmanns 18 Meter langem Kohlefaser-Geschoss ist kaum vorstellbar. Doch der deutsche Segelprofi hat schon drei Weltumseglungen mit Profi-Crews absolviert und mehr als eine Viertelmillion Seemeilen Erfahrung im Kielwasser. Angst vor der Verantwortung für seinen prominenten Passagier hat Herrmann deshalb nicht, wie er sagt. „Ich habe sie gefragt, ob sie Angst hat. Sie hat mit klarem Nein geantwortet.“

Intensive Vorbereitungen mit Greta laufen

Herrmann bereitet Thunberg und ihren Vater Svante momentan intensiv auf die Reise vor. Auf Facebook veröffentlichte er am Montag ein Video, das zeigt, wie er seinen Gästen die Rolle des Wetters bei der Überfahrt des Atlantiks erklärt. Die beiden Thunbergs liegen dabei in einer der engen Rohrkojen des Bootes und hören aufmerksam zu.

Getting ready. And explaining the role of the weather when you are going to cross the Atlantic by boat. #unitebehindthescience #myoceanchallenge #fridaysforfuture #gretathunberg #teammalizia #aracewemustwin Fridaysforfuture Gepostet von Boris Herrmann am Montag, 12. August 2019

Greta Thunberg fliegt nicht, weil Flugzeuge immense Mengen an Treibhausgasen ausstoßen. Deshalb hatte sie länger nach einer klimaschonenderen Alternative für die Reise nach Amerika Ausschau gehalten. Bei der „Malizia II“ wurde sie fündig, wie sie Ende Juli bekanntgab. Die Hightech-Jacht ist mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen ausgestattet, mit denen der an Bord benötigte Strom erzeugt wird. Viel Komfort bietet sie dagegen nicht - letztlich ist sie für Hochseerennen ausgestattet. Unter Deck ist kaum Platz.

Komfortabel wird die Reise nicht

„Eine Rennjacht ist nie komfortabel, sondern bietet im Bestreben um Leichtigkeit nur die minimalste Ausstattung“, erzählt Herrmann. Toiletten gebe es an Bord keine, statt Betten nur zwei Rohrkojen. Es wird laut und unbequem für Thunberg, bei Sturm auch ruppiger. Ob die junge Schwedin aktiv mitsegelt, ließ Herrmann offen: „Ich werde ihr gerne alles zeigen und erklären und sehen, inwieweit sie Lust hat zu lernen.“ Er könne sich vorstellen, dass sie wegen ihres Klimabewusstseins eine starke Neugier für Wetter und Navigation mitbringe.

Zur Galerie Auf dem Segelboot „Malizia II“ tritt die Klimaaktivistin Greta Thunberg ihre Reise in die USA an.

Anders als Thunberg saß Herrmann schon als Baby auf einem Segelboot: Im Alter von sechs Wochen nahmen ihn seine Eltern mit auf ihre kleine Familien-Fahrtenjacht. Später erkundete der Vater mit ihm erst das Wattenmeer hinter den Ostfriesischen Inseln, dann die Nordsee und in den Schulferien auch skandinavische Gefilde. Das Seemannsherz habe er von zu Hause mitbekommen, sagt er. Deutschlands erfolgreichster Segler Jochen Schümann urteilt über ihn: „ Boris weiß, was er will.“

Umwelt und Segeln sind seine Leidenschaften

Selbst steuern lernte Herrmann klassisch in der Kinderjolle Optimist. Bei seiner Mini-Transat-Premiere als jüngster und einziger deutscher Regattateilnehmer machte ihm kurz nach der Jahrtausendwende und dem bestandenen Abitur Platz elf Lust auf mehr Meer. Parallel studierte er Wirtschaftswissenschaften. Seine Diplomarbeit schrieb er über „Nachhaltiges Management“, obwohl „das damals noch nicht so hoffähig war und einen alle ausgelacht haben“.

Doch Herrmann blieb beharrlich, im Umweltinteresse wie im Segelsport. Auch der dreimalige Olympiasieger und zweimalige America's-Cup-Gewinner Schümann half, indem er den jungen Herrmann vor Jahren als Nachwuchs-Navigator in seine Crew holte. „ Boris sollte damals lernen, lernen, lernen. Er begriff zügig, setzte das Gelernte gut um und kam auch in den Genuss süßer Siege.“

Besuch im Hambacher Forst

Nun folgt also der Törn mit Thunberg, die kurz vor ihrer Abreise nach Plymouth am Wochenende noch fix erstmals am Braunkohletagebau Hambach - mit dem umkämpften Hambacher Forst wohl der symbolträchtigste Ort der deutschen Klimabewegung - vorbeigeschaut hatte. „Sie ist bereit, das Unbekannte und ein Stück weit auch Unkontrollierbare für ihre Mission in Kauf zu nehmen. Das zeigt, wie weit Greta für ihre Botschaft bereit ist zu gehen“, sagt Herrmann. Gefahr bestehe für sie keine, sagt auch die Britin Dee Caffari, die die Welt als erste Frau in beiden Richtungen nonstop und solo umsegelt hat. In einer Botschaft an Thunberg schrieb sie: „Du bist bei Boris in guten Händen, also genieße die Reise.“

Mehr zum Thema

USA-Reise: Greta Thunberg will Zeit nicht mit US-Präsident Donald Trump verschwenden

Protestbewegung: Greta Thunberg beginnt Reise – und macht Streikgegnern zuhause keine Hoffnung

Von RND/dpa