Hannover

Die Teilnahme einer linksextremistischen Gruppierung an der Klimaschutz-Demo am Freitag in Hannover sorgt weiter für Aufregung. Kritik kam am Donnerstag von CDU und FDP. Im Fokus stand dabei auch die geplante Teilnahme von Umweltminister Olaf Lies. Der SPD-Politiker will aber trotz aller Bedenken mitlaufen...