Hannover

Die Menschen müssen sich wegen der steigenden Temperaturen auf der Erde offenbar auf mehr Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen und Hitze einstellen. Das geht aus einem neuen Bericht des Weltklimarats (IPCC) hervor, für den rund 14.000 Studien zum Klimawandel gesichtet und bewertet wurden. Demnach sei so gut wie die gesamte Erwärmung der Erdtemperaturen seit der vorindustriellen Zeit auf den Menschen zurückzuführen.

Auswirkungen teils über Jahrhunderte

Auch in Norddeutschland drohten künftig verstärkt Hitzeextreme, aber ebenso Starkniederschlagsereignisse, sagte Helge Goessling, Klimaphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. „Die Aussagen haben sich nicht so stark geändert. Die Unsicherheitsspanne ist aber eingegrenzt worden.“ So wisse man nun sicherer, dass Extremwetterereignisse häufiger eintreten werden.

Der steigende Meeresspiegel werde den Norden Deutschlands sogar noch über Jahrhunderte beschäftigen, sagte Professor Mojib Latif, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

„Wir müssen uns von der Insel der Glückseligen verabschieden und aufhören zu denken, dass wir vor Extremwetterereignissen sicher sind“: Klimaforscher Mojib Latif fordert Strategien im Umgang mit dem Klimawandel. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa (Archivbild)

„Wir müssen uns von der Insel der Glückseligen verabschieden und aufhören zu denken, dass wir vor Extremwetterereignissen sicher sind“, so Latif zur HAZ. Das Hochwasser vor einigen Wochen in Westdeutschland und der Hitzesommer 2018 hätten gezeigt, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch in Deutschland angekommen seien.

Klimaforscher: „Jede Anstrengung zählt“

Wichtig sei es, nicht in ein „Ganz oder gar nicht“-Denken zu verfallen, sagte Klimaphysiker Goessling. „Jede Anstrengung gegen den Klimawandel zählt.“ Klimaforscher Latif forderte, nun Strategien zu entwickeln, wie mit Extremwetter umgegangen werden kann. „Wir kommen langsam in eine neue Welt und wollen das aber nicht wahrhaben und reagieren nicht darauf.“ Man dürfe den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken.

1,5-Grad-Ziel schwer zu halten

Dem Bericht des Weltklimarats zufolge könne das Ziel, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten, nur mit sofortigen und weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen erreicht werden. Dafür müsse die Welt klimaneutral werden – und zwar etwa 2050 bis 2070. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden.

Im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich fast alle Staaten der Erde dazu bekannt, die globale Erderwärmung bis 2100 auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts beschränken zu wollen. Angestrebt sind 1,5 Grad. Allerdings heißt es in dem Bericht, die 1,5-Grad-Schwelle könnte bereits im kommenden Jahrzehnt und damit früher als in bisherigen Prognosen überschritten werden.

Bislang liegt die Erwärmung bei etwa 1,1 Grad. In Deutschland sind es bereits 1,6 Grad. „Das bedeutet auch für uns in Niedersachsen: Wir müssen unsere aktive Klimapolitik konsequent weiter vorantreiben“, sagte Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) am Montag.

Deiche sollen höher werden

„Wir wollen Klimaschutzland Nummer 1 sein“, kündigte Lies an. Aus seinem Ministerium hieß es, dass sich der Klimawandel bereits jetzt immer deutlicher zeige. Lies verwies etwa auf steigende Temperaturen und Niederschlagssummen, aber auch trockenere Sommer. Der IPCC-Bericht habe bestätigt, dass die Klimaschutzziele der einzig richtige Weg im Kampf gegen den Klimawandel seien. So solle auch die Forschung gestärkt werden. Ein in diesem Jahr eingerichtetes Kompetenzzentrum informiere und berate Interessenten zum Klimawandel.

Als Reaktion auf den zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels sollen die Deiche an der niedersächsischen Küste zum Schutz der Menschen um einen Meter erhöht werden. Das hatte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-, und Naturschutz bereits Ende Juni angekündigt. Ursprünglich war geplant, sie einen halben Meter höher zu bauen.

Von Maximilian Hett