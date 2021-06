Goslar

Es sieht doch eigentlich wieder alles ganz gut aus – oder? Die Granetalsperre bei Goslar im Harz ist ordentlich gefüllt, das Wasser wirkt völlig klar und sauber, es schimmert blau in der Mittagssonne wie ein italienischer Bergsee. Also müssen wir uns, nach dem Hochwasser 2017 und den Dürresommern 2018 und 2019 und dem zu trockenen 2020, in diesem Jahr vielleicht mal keine Sorgen machen? Friedhart Knolle wiegt den Kopf und schaut einen Moment über die leicht vom Wind geriffelte Wasseroberfläche. „Doch“, sagt er dann. Aber war das Frühjahr nicht völlig verregnet? „Nein“, sagt er. Auch 2021 werde wieder zu trocken sein.

Friedhart Knolle ist im Harz bekannt wie ein bunter Hund. Er ist 65 Jahre alt, promovierter Hydrogeologe, Naturschützer der ersten Stunde, Sprecher des Harz-Nationalparks und Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz im Westharz. Wenn er jemanden begrüßt, sagt er nicht „Guten Tag“, sondern „Glück auf“. Jetzt aber sagt er: „Regen und Schnee im Winterhalbjahr reichen nicht mehr aus, um den im Sommer fehlenden Niederschlag auszugleichen.“ Und von dem Regen im Frühjahr sei nur wenig im Grundwasser angekommen. „Wasser“, sagt Knolle, „ist ein Megaproblem.“

Zwölf Prozent weniger Regen

In Niedersachsen werden nach Zahlen des Umweltministeriums pro Jahr etwa 550 Milliarden Liter Trinkwasser benötigt. 85 Prozent davon kommen aus dem Grundwasser, 15 Prozent aus den Talsperren im Harz. Das Mittelgebirge mit seinen maximal 1141 Metern ist ein „Wolkenfänger“, wie Knolle es formuliert, hier fallen jedes Jahr 1800 Millimeter Niederschlag.

Genauer: fielen. Denn überall im Land wird es weniger. Vor allem seit zehn, 15 Jahren, erläutert Christian Budde, Sprecher des Umweltministeriums in Hannover, nehme die Niederschlagsmenge nach Auswertungen des niedersachsächsischen Klimawandel-Kompetenzzentrums im Sommer stärker ab, als sie im Winter zunehme. Die Harzwasserwerke als Betreiber der Talsperren haben in den vergangenen Jahren sogar einen Rückgang von bis zu 12 Prozent festgestellt.

Die Ursache? Ganz klar, der Klimawandel. Weltweit ist die Durchschnittstemperatur seit 1881 um 1,1 Grad gestiegen. In Niedersachsen um 1,6 Grad.

Da hat der Klimawandel zugeschlagen: Leere Okertalsperre im Jahr 2018. Quelle: Harzwasserwerke

„Der Klimawandel kommt schneller und härter im Harz an als bisher prognostiziert“, schreiben die Harzwasserwasserwerke im Fazit einer Studie, in der die Auswirkungen der Temperaturerhöhungen in den Jahren von 2008 bis 2018 betrachtet werden. Friedhart Knolle sitzt bei der Firma im Beirat.

In den 1920er-Jahren, erzählt Knolle, habe man im Harz die ersten Talsperren geplant, anfangs zur Sicherung der Wasserversorgung der Industrie, später als Trinkwasserreservoir, außerdem als Hochwasserschutz, zur Energiegewinnung und als Puffer, damit die Flüsse nicht trockenfallen. Die Bedeutung der Stauseen für das Trinkwasser steige auch dadurch, dass mit der Industrialisierung der Landwirtschaft massiver als früher gedüngt wurde und Nitrat und Phosphat und Pestizide im Grundwasser landeten; mancherorts muss das Grundwasser mit Wasser aus dem Harz gemischt werden, damit es unter die Grenzwerte kommt.

Schmerzmittel im Wasser

Übrigens sind nicht nur Nitrat und Co. problematisch. Knolle berichtet von Medikamentenrückständen, die sich immer häufiger im Wasser fänden und die die Wasserwerke im Gegensatz zu bestimmten Schwermetallen nicht ausfiltern könnten: Schmerzmittel, blutdrucksenkende Medikamente, Antibiotika (aus den Ausscheidungen von Menschen wie aus der Massentierhaltung) und Betablocker, außerdem Östrogene aus Antibabypillen. Es dauere 30 bis 40 Jahre, bis solche Substanzen im Grundwasser ankämen. „Wir machen die Zukunft unserer Kinder kaputt.“ Und plötzlich sieht Knolle, der sonst immer so freundliche Naturschützer, ziemlich grimmig aus: „Im Mittelalter stand auf Brunnenvergiftung die Todesstrafe.“

Am Rand der schönen Granetalsperre, um die man wunderbar herumwandern oder wo man hervorragend Rad fahren kann, stehen dicke Betonbarrieren, damit niemand direkt ans Ufer gelangt und das Wasser verunreinigt: Schutzzone I. Dort ist alles verboten, Schwimmen, Bootfahren, Zelten, irgendwas reinzuwerfen. Es gibt auch noch die Schutzzonen II und III, in denen zum Beispiel Einleitungen in die Gewässer untersagt sind, die die Talsperren speisen. Allerdings nicht überall: Die Innerstetalsperre, die auch von Campern und Schwimmern besucht werden darf, hat überhaupt keine Schutzzone, obwohl aus ihr bei Bedarf auch Trinkwasser gewonnen wird.

Keine Schutzzone? Ein „Skandal“: Friedhart Knolle an der Innestetalsperre. Quelle: Bert Strebe

Die Harzwasserwerke vermerken dazu etwas verschämt, das Thema befände sich „im Verfahren“ (bei einem Stausee, der seit 1966 fertig ist!), und für sie habe „der Schutz der Ressource gerade in Zeiten des Klimawandels höchste Priorität“. Und warum dauert das dann mehr als 50 Jahre? Nun, sagt das Umweltministerium, es seien leider viele Interessen abzuwägen, das dauere. Knolle macht örtliche Politiker verantwortlich, die ansässige Firmen vor Auflagen schützen wollten. „Wenn in dem Gebiet ein Chemielaster umkippt“ – und es gibt viele Chemiefirmen in der Gegend –, „wäre das eine Katastrophe.“ Dass das Areal noch nicht geschützt ist, nennt Knolle einen „Skandal“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Verzehrempfehlungen“ warnen vor herztypischen Schadstoffen

Belastet ist die Region ohnehin genug, durch den jahrhundertealten Bergbau im Harz. Im Landkreis Goslar gibt es offizielle „Verzehrempfehlungen“ wegen „harztypischer“ Schadstoffe wie Arsen, Blei, Zink und Cadmium. Verschiedene Salate, Spinat, etliche Kohlsorten, Porree oder Radieschen solle man besser nicht im Garten anbauen und essen, heißt es. Friedhart Knolle hat mal seiner schockierten Großmutter den Rhabarber wegnehmen und entsorgen müssen.

Schon 1822 schrieb der Botaniker und Göttinger Forstprofessor Georg Friedrich Wilhelm Meyer über die „Verheerungen der Innerste“: Der Sand aus den Erzwerken, vom Fluss transportiert, „theilt dem Boden eine allgemeine Sterilität mit“. Bier, aus Innerstewasser gebraut, könne bei „Personen empfindlicher Constitution häufige Kolikbeschwerden“ hervorrufen. Kühe, an der Innerste geweidet, hätten „heftige Krämpfe“ bekommen, „bei denen die Thiere niederstürzen, mit Kopf und Füßen schlagen und heftig brüllen“; etliche starben.

Sieht eigentlich ganz unschuldig aus, aber die Innerste transportiert Schadstoffe. Quelle: Bert Strebe

Bleivergiftung beim Grasen an der Innerste

Und das ist wohl nicht nur ein historisches Phänomen. 2017 berichtete die „Wolfenbütteler Zeitung“ von Pferden, die sich beim Grasen auf Überflutungsflächen der Innerste bei Baddeckenstedt eine Bleivergiftung zugezogen hatten. Auch in solchen Dingen sieht Friedhart Knolle ein bislang ungelöstes Problem. Am Rand der Innerstetalsperre deutet er aufs Wasser und sagt: „Wenn Sie hier eine Baggerschaufel voll Schlamm vom Grund holen, dürfen Sie sie nicht wieder auskippen, sonst ist das ungenehmigter Umgang mit Sondermüll. Also strafbar.“ Das Umweltministerium weiß um die Problematik, setzt auf engmaschiges Monitoring, regelmäßige Gewässerproben.

Experten diskutieren über zusätzliche Talsperren

Und wie gehen wir jetzt mit dem Klimawandel, den zunehmenden Dürren und den sinkenden Niederschlägen um? Das Ministerium und die Harzwasserwerke diskutieren mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Hochschulen diverse Möglichkeiten. Man könnte einige der Stollen und Kavernen des Harzes als Speicher nutzen, oder auch den Steinbruch Huneberg in der Nähe der Okertalsperre. Man könnte die Grane- und die Innerstetalsperre erhöhen, so dass sie mehr Wasser aufnehmen würden. Man könnte auch einen weiteren Stausee anlegen, eine „Obere Innerstetalsperre“, in dem etwa sechs Kilometer langen Tal zwischen Lautenthal und Wildemann.

Bald am Ufer einer neuen Talsperre? Ortseingang von Lautenthal Quelle: Bert Strebe

Wenn Fachleute zu dem Ergebnis kämen, dass derartige Aus- und Neubauprojekte sinnvoll seien, „dann sollten wir das tun“, sagt Sprecher Christian Budde vom Umweltministerium. Man begegne dem Thema mit „wohlwollender Ergebnisoffenheit“. Friedhart Knolle schüttelt den Kopf: „Talsperrenbau, das ist Siebzigerjahre. Talsperren zerstören wertvolle Lebensräume.“ Er fände es besser, die Leute würden mehr Wasser sparen, und die Flüsse sollten renaturiert werden, dann könnten sie auch Starkregen besser aufnehmen. Und die vielen kommunalen Wasserwerke, die im Einzugsbereich der Harzwasserwerke geschlossen wurden, weil die Bürgermeister sparen wollten und lauter Verträge über das schöne, weiche Harzwasser abgeschlossen haben, sollte man nach Knolles Ansicht wieder aktivieren.

Immer weniger Regen Der Deutsche Wetterdienst hat Daten zum Niederschlagsaufkommen in Niedersachsen gesammelt, immer in 30-Jahre-Abschnitten. Von 1961 bis 1990 beispielsweise waren es im statistischen Mittel 745,6 Millimeter. Von 1981 bis 2010 stieg die Menge an, auf 786,4 Millimeter. Seitdem gehen die Werte aber wieder deutlich zurück, zuletzt auf 763 Millimeter pro Jahr. Laut Umweltministerium ist diese „Trendumkehr“ auch in den einzelnen niedersächsischen Regionen (Küste, westliches Flachland, östliches Flachland, Berg- und Hügelland und Harz) zu beobachten. Regional betrachtet fällt der meiste Niederschlag in Niedersachsen im Harz, den wenigsten Regen bekommt das Flachland im Osten des Landes ab.

100 Millionen Kubikmeter jährlich aus den Harzwasserwerken

Denn dann müsste man nicht so viel Wasser durch die Gegend pumpen. Tatsächlich wird Harzwasser in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen getrunken, und die Leitungen aus dem Westharz reichen bis Göttingen und Wolfsburg, bis hinter Burgdorf und bis Bremen. Die Harzwasserwerke liefern, wie das Unternehmen meldet, pro Jahr knapp 100 Millionen Kubikmeter aus.

Das ist Oberkante Unterlippe. Mehr geht nicht. Die Firma nimmt, wie ein Sprecher bestätigt, derzeit keine neuen Kunden an. Harzwasser ist ausverkauft.

Von Bert Strebe