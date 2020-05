Rostock/Bremen

Lange hatte der kleine Nick (8) mit Schmerzen im rechten Bein zu kämpfen, konnte nachts nicht schlafen und war ständig unruhig. „Das sind typische Wachstumserscheinungen“, haben die Ärzte in Bremen Nicks Mutter Ines Krentzel erzählt. Auch ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) oder Schulstress könnten Ursachen sein. Die Schmerzen kamen in regelmäßigen Abständen und wurden immer stärker. „Schmerzmittel haben Nick nicht geholfen und die Nebenwirkungen beeinträchtigten ihn zusätzlich“, erinnert sich Ines Krentzel. Sie habe Nick sogar von der Schule abholen müssen, weil er die Schmerzen im Sitzen nicht mehr ausgehalten habe. Insel Krentzel war verzweifelt.

Um endlich Klarheit über Nicks Beschwerden zu bekommen, holte sie sich Mutter Rat bei verschiedenen Fachärzten. Es begann eine Odyssee an Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen mit verschiedenen Diagnosen. Ein knappes Jahr später hatte Ines Krentzel die bittere Gewissheit – Nick hat Knochenkrebs.

Unimedizin Rostock konnte Nick helfen

Für die Bremerin war das ein absoluter Schock. Aber die gute Nachricht: Der Knochentumor, ein sogenanntes Osteoidosteom, am inneren rechten Oberschenkelknochen ist gutartig und kann entfernt werden. Eine an der Universitätsmedizin Rostock etablierte minimal invasive Therapie brachte für den Grundschüler die Rettung. Am Rostocker Klinikum wurde der Tumor durch so genannte Radiofrequenzablation zerstört. „Dieses sehr gewebeschonende Verfahren ist besonders zielgerichtet und effizient.

Die Patienten haben im Vergleich zu einer konventionellen, viel mehr belastenden und aufwendigen Operation eine deutlich kürzere Verweildauer, sie bleiben im Schnitt nur zwei Tage im Krankenhaus“, erklärt Prof. Dr. Marc-André Weber, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Kinder- und Neuroradiologie. Zusammen mit Oberärztin Dr. Kristina Bath hat er Nick im Computertomographen ( CT) unter Vollnarkose behandelt. Über einen nur drei Millimeter dicken Zugangsweg für die Elektrode wurde der zehn Millimeter große Tumor mit hochfrequentiertem Wechselstrom erhitzt und zerstört.

Tumorschmerz war nach einem Tag verschwunden

Schon einen Tag später erinnert nur noch ein kleines Pflaster an den Eingriff, sein typischer Tumorschmerz, den er über die letzten Monate verspürt hatte, war schon am Nachmittag nach der Behandlung verschwunden. Das Gehen fällt dem Achtjährigen zwar noch etwas schwer, aber er freut sich schon darauf, das Krankenhaus verlassen zu können. „In sechs Wochen darf ich dann wieder Fußball spielen und Schwimmen gehen“, sagt er. Mutter Ines atmet auf: „Ich bin froh, dass alles so gut gelaufen ist.“

Von OZ