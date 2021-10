Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin geht es um die Zukunft Deutschlands. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist in der Arbeitsgruppe „Sozialstaat, Grundsicherung und Rente“ dabei. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und FDP-Chef Birkner sitzen am Verhandlungstisch.