Koalition in Niedersachsen streitet um Arbeitsbedingungen in Fleischindustrie

Die teilweise schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen für Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie in Niedersachsen werden sich so schnell nicht ändern. Ein „Fleischgipfel“ am Freitag, zu dem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) eingeladen hatte, brachte keinen Durchbruch. Zumal die rot-schwarze Koalition in der Frage zerstritten ist. Althusmann lehnte ein generelles Verbot von Werkverträgen für nur eine Branche erneut ab. Das forderte dagegen Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) vehement.

Althusmann gegen generelles Verbot

„Die Notwendigkeit, die vorhandenen Missstände zu beseitigen, wurde von allen Teilnehmern betont“, sagte Althusmann ( CDU) nach der Videokonferenz. Einen notwendigen Systemwechsel hätten auch die Vertreter der Fleischbranche nicht grundsätzlich abgelehnt. „Ich unterstütze den Kurs der Bundesregierung für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft – bei einem generellen Verbot von Werkverträgen für nur eine Branche bin ich aber aus verfassungsrechtlichen Gründen weiterhin skeptisch“, sagte Althusmann.

Sozialministerin Reimann ( SPD) sprach sich dagegen für das von Parteikollege und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) angestrebte Verbot von Werkverträgen für die Branche aus. „Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein Verbot dieser Beschäftigungsverhältnisse in der Branche notwendig ist, um die systematischen Probleme in diesem Bereich zu beseitigen.“

Gewerkschaft verweigert Teilnahme

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hatte die Teilnahme an dem Gipfel im Vorfeld abgesagt. Althusmann kündigte weitere Gespräche noch vor der Sommerpause an. Dann soll auch die NGG wieder eingeladen werden.

Von Marco Seng