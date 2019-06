Bremen

SPD, Grüne und Linke haben am Sonnabend in Bremen ihre Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition fortgesetzt. „Heute sind wir in den Schlussverhandlungen, und wir werden über die Finanzen sprechen“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling ( SPD) vor den Gesprächen, die zunächst in kleiner Runde begannen. Der Text des Koalitionsvertrags soll am Sonntag noch einmal überarbeitet werden und am Montag vorgestellt werden. Das Bundesland Bremen ist mit über 20 Milliarden Euro verschuldet.

Weiterlesen: Rot-Grün in Bremen abgewählt

Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer hatte am Freitag bereits Erwartungen gedämpft. Nicht alle Wünsche könnten erfüllt werden. „Es gibt nur einen Haushalt und ein Budget.“ Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Von RND/dpa