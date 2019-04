Braunschweig

Wieder ein schwerer Unfall auf der A2: Am Ostersonntagabend gegen 19 Uhr stießen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Flughafen und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord zwei Pkw zusammen. Dabei wurde ein Fahrzeug derart stark herumgeschleudert, dass es in die Leitplanke krachte und dann schwer beschädigt auf die Autobahn zurückrutschte. Der Fahrer des Autos wurde dabei schwer verletzt und in seinem zerstörten Wagen eingeklemmt, seine Beifahrerin konnte den Unfallwagen trotz Verletzungen zumindest selbstständig verlassen.

Das andere beteiligte Auto, ein Porsche Sportcoupe, rutschte noch schwer beschädigt über eine Stecke von etwa 200 Metern über die Autobahn, bevor es zum Stillstand kam. Die Insassen blieben unverletzt.

Zeitweise Vollsperrung

Für die Rettungsarbeiten und anschließend umfangreichen Aufräumarbeiten wurde die A2 zeitweise voll gesperrt. Am späten Abend war dann noch laut Verkehrsmanagementzentrale die Fahrbahn Richtung Hannover gesperrt.

Von RND/vam