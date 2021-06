Hannover

Rund 1000 Menschen sind seit 2018 aus Kolumbien nach Deutschlang geflohen. Vier von ihnen stehen an einem Sommertag vor einer Flüchtlingsunterkunft im hannoverschen Stadtteil Roderbruch: Dajjer Alberto Feriz, seine Lebensgefährtin Lucia Quevedo, Lucias Tochter Angela und der gemeinsame Sohn Zaid. Es ist unfassbar warm an diesem Nachmittag, Quevedo hat Heuschnupfen und trägt einen kleinen Strohhut, Feriz Brillengläser färben sich dunkel vom Sonnenlicht. Ihre richtigen Namen in der Zeitung zu nennen sei in Ordnung, sagt Feriz. „Wir haben in Kolumbien sowieso alles verloren.“ Ihr Sohn Zaid döst im Kinderbuggy. Nächsten Monat wird Zaid drei Jahre alt. Zwei Drittel seines Lebens ist er dann auf der Flucht.

Flüchtlinge aus Kolumbien kommen immer nach Niedersachsen

Wer aus Kolumbien nach Deutschland flieht und einen Asylantrag stellt, landet in Niedersachsen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat nicht nur die Bearbeitung der Asylanträge aus Kolumbien in Niedersachsen konzentriert, sondern auch die Erstunterbringung der Menschen, deren Lebensgeschichten in den Anträgen stehen. Die Lage der Betroffenen ist sehr schwierig. Nur wenige Asylanträge werden bewilligt. Gleichzeitig berichten Hilfsorganisationen, dass Geflüchtete aus Angst um ihr Leben Kolumbien verlassen haben – und fordern, dass die deutschen Behörden ihre Entscheidungsgrundlagen überdenken.

Siebenmal von Milizen zum Umzug gezwungen

Feriz und Quevedo haben in einem Dorf nahe Kolumbiens Hauptstadt Bogotà eine Art Klinik für Kinder mit Behinderungen betrieben. Die gibt es nicht mehr. Siebenmal seien sie von kriminellen paramilitärischen Gruppen bedroht worden – siebenmal seien sie umgezogen, sagt Feriz. Als alles nicht half, zogen sie im Juli 2019 das achte Mal um – auf einen anderen Kontinent. „So schwer“, sagt Feriz über den Abschied von der kolumbianischen Familie am Flughafen in Bogotà. Es ist eines der wenigen deutsche Worte, das er schon kennt. Wegen der Pandemie sind viele Sprachkurse ausgefallen.

Flüchtlingsrat kritisiert geringe Schutzquote

Nur in zwei Fällen bei knapp 1000 Menschen aus Kolumbien, die hier seit 2018 Asyl beantragt haben, erkannte das Bamf laut Bundesinnenministerium den Status als Asylberechtige oder Flüchtling an. Zwei aus fast Tausend. Man könnte sagen, dass die Aussichten der Familie von Feriz und Quevedo relativ hoffnungslos sind. Sie sagen, dass sie keine andere Option haben. „Wir können nicht zurück“, sagt Feriz.

Flüchtlingsrat kritisiert Asyl-Praxis in Deutschland

„Die Schutzquote geht gegen Null“, sagt Kai Weber, Geschäftsführer des niedersächsischen Flüchtlingsrats. Er kann die Entscheidungspraxis des Bamf nicht verstehen. Weber spricht über die jüngsten Rechtsverletzungen in Kolumbien, bei denen mehrere Dutzend Protestierende von Sicherheitskräften getötet wurden. Sein Team hat Kolumbianer und Kolumbianerinnen interviewt, die das Land verlassen haben. „Die geben vieles auf“, sagt Weber. Viele seien Anwälte oder Menschenrechtler. „Wir sehen diese Personen und spüren ihre Angst, die sie aus dem Land vertrieben hat.“

Innenministerium: Berücksichtigen aktuelle Entwicklungen

„Die Entscheidung über den Asylantrag erfolgt dabei stets nach Abwägung aller Erkenntnisse über das Herkunftsland und die asylsuchende Person. Das Bamf wertet hierfür eine Vielzahl an Quellen hinsichtlich des jeweiligen Herkunftslandes aus und berücksichtigt dabei auch aktuelle Entwicklungen“, teilt ein Sprecher des Bundesinnenministerium auf die Frage mit, welche Bestimmungen bei der Bewertung von Asylanträgen aus Kolumbien gelten.

„So schwer“: Dajjer Alberto Ferriz ist 49 Jahre alt. Quelle: Samantha Franson

Nach der Landung in München ging es für die Familie von Dajjer Alberto Feriz und Lucia Quevedo weiter in eine Unterkunft nach Bad Fallingbostel, dann für sieben Monate in eine Unterbringung nach Osnabrück. Vor einem Jahr zogen sie in die Containersiedlung, die ganz in der Nähe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) liegt. Feriz schläft dort nicht mehr, sondern in einer anderen Unterbringung der Stadt. Er sagt, dass er Medikamente nimmt, eine posttraumatische Belastungsstörung hat – und dass seine psychischen Probleme sechs Monate angefangen haben, bevor er Kolumbien verlassen hat.

„Es gibt keinen Frieden in Kolumbien“

„Es gibt die Idee, dass der bewaffnete Konflikt in Kolumbien seit dem Friedensprozess 2016 gelöst ist, aber es gibt keinen Frieden in Kolumbien“, sagt Diana Sepulveda von der Initiative „Recht auf Asyl“. Sie und ihre Mitstreiterin Natalia Avella unterstützten Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus Kolumbien in Deutschland.

Kein Land hat mehr Binnenflüchtlinge als Kolumbien

Nach dem Friedensvertrag 2016 habe sich die ehemalige Guerilla Farc aus vielen Regionen Kolumbiens zurückgezogen und ein Machtvakuum hinterlassen, erklären die Frauen. Dieses habe der Staat nicht gefüllt. Stattdessen lieferten sich seitdem andere Akteure Auseinandersetzungen um die Kontrolle des Landes: kriminelle Gruppen, frühere Farc-Kämpfer, die Guerilla ELN und Drogenkartelle. Eine Rolle spielen auch Paramilitärs – illegale, bewaffnete Gruppen, die einst von Reichen und reichen Kriminellen als Privatarmee angeheuert wurden. Mittlerweile kontrollieren sie ganze Regionen und lassen dort etwa Kokapflanzen anbauen. Die Bevölkerung gerät oft zwischen die Fronten, wird vertrieben oder gezwungen sich unterzuordnen. Kein Land auf der Welt hat mehr Binnenflüchtlinge als Kolumbien. 7,9 Millionen Menschen sind es laut Uno.

„Die Gewalt eskaliert“

„Die Gewalt eskaliert“, sagt Avella. Und oftmals trifft sie diejenigen, die sich den Interessen der Gruppen entgegenstellen. 1177 Menschenrechtler, Umweltaktivisten und Gemeindeführer seien seit den Friedensverhandlungen 2016 in Kolumbien ermordet worden, sagt Sepulveda. „Die Politik kümmert sich nicht um das Problem.“

„Im Diskurs der kolumbianischen Regierung existieren die Paramilitärs und die Farc nicht mehr“, sagt Avella. Dann sagt sie, dass die deutschen Behörden ihre Entscheidungen über Asyl für Betroffene auf einer falschen Grundlage träfen, wenn sie der kolumbianischen Regierung glaubten. Die Aktivistinnen halten es für unrealistisch, dass etwa den Asylbehörden in Niedersachsen aktuelle Berichte über Kolumbien vorliegen. Grund dafür sei wahrscheinlich auch, dass sich die „Zugangszahlen aus Kolumbien auf einem sehr niedrigen Niveau befinden“, wie es das niedersächsische Innenministerium bestätigt. Was in Kolumbien passiere, sei in den meisten Fällen unbekannt, sagt Avella. Die Behörden und auch Anwälte seien oftmals besser vertraut mit der Situation in Syrien und Afghanistan, von wo viel mehr Menschen nach Deutschland fliehen.

Flucht vor den Paramilitärs

„Es ist wichtig, dass Deutschland anerkennt, dass es einen bewaffneten Konflikt in Kolumbien gibt“, sagt auch Dajjer Alberto Feriz an diesem warmen Sommernachmittag in Hannover. „Wir sind Überlebende dieses Konflikts.“ Die Paramilitärs hätten verlangt, dass er für sie arbeitete, sagt Feriz. Andernfalls würden sie ihn und seine Familie töten, das habe man ihm klargemacht. Darum sind er und seine Familie auch nicht nach Spanien geflohen, wo die meisten geflüchteten Kolumbianer und Kolumbianerinnen in der EU leben. „Wir hatten Angst, dass der Arm der Paramilitärs bis dorthin reicht.“

Feriz, Quevedo und Tocher Angela haben sich das gleiche Tattoo in Kolumbien stechen lassen. „Wo auch immer Liebe ist, sind immer Wunder“, heißt es übersetzt. „Es ist unser Familientattoo“, sagt Feriz. Quelle: Samantha Franson

Im Oktober 2019 bekam die Familie die Nachricht vom Bamf über ihren Asylantrag. Abgelehnt. Kurz darauf reichten sie Klage bei einem Gericht in Osnabrück ein. Seitdem warten sie darauf, dass die Justiz über ihren Fall entscheidet.

Das Schlimmste ist die Angst, loszumüssen

Angst habe sie jeden Tag, Angst los zu müssen, weg aus Deutschland, sagt Angela. Das sei am schlimmsten. Sie würde gern einen Sprachkurs beginnen. Sie wartet seit Monaten darauf, dass es losgeht. Dass irgendwas losgeht. Angela ist 22 Jahre alt. Auf die Frage, was sie von Deutschland hält, sagt sie: „Die Lebensqualität in Deutschland ist gut, und man ist sicher.“

„Sie kennt hier so gut wie niemanden, hat keine Freunde“, sagt ihr Stiefvater Feriz. „Sie darf nicht mal jemanden auf einen Kaffee in die Unterkunft einladen.“ Einmal hat Feriz ein Sofa aufgetrieben, er wollte es in die Unterkunft bringen, damit es die Frauen gemütlicher haben. Er durfte nicht. In der Unterkunft im Roderbruch leben unterschiedliche Menschen aus allen möglichen Kulturen. Manchmal gibt es Konflikte. Es ist kein schöner Ort für Angela.

Zwei Hunde hat die Familie aus Kolumbien mitgebracht, Straßenhunde, die sie bei sich aufgenommen hatten. „Die waren Teil der Familie“, sagt die 22-Jährige. Sie hat sich ihre Namen auf ihren Arm tätowiert. Thor und Tigre. Die Familie durfte die Hunde nicht behalten. Angela vermisst sie. Thor und Tigre leben jetzt bei anderen Familien in Deutschland.

Wir sind Deutschland dankbar

Mitte Juli wird die Familie schon zwei Jahre in Deutschland leben, zwei Jahre in Wohncontainern, zwei Jahre Stress, Angst und das Gefühl, nicht ankommen zu dürfen. Aber auch zwei Jahre, in denen die Familie überlebt hat. „Wir sind Deutschland dankbar, dass es uns eine zweite Chance zum Leben gegeben hat“, sagt Feriz. Sie haben sich mittlerweile mit anderen Familien, die aus Kolumbien nach Deutschland geflüchtet sind, zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen und auf ihre Lage aufmerksam zu machen.

Sohn Zaid lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem Container. Eigene Möbel darf die Familie dort nicht aufstellen. Quelle: Samantha Franson

Sie hoffen weiter, dass Deutschland sie anerkennt und ihnen die Chance gibt, sich hier zu etablieren. Sie würden gern die Sprache lernen können, sagt Feriz, hier arbeiten können anstatt auf das Geld vom Sozialamt zu warten.

Seine Frau ist 39 Jahre alt, sie hat gerade für alle ein Wassereis aus der Küche in der Unterkunft geholt. Das Gespräch dreht sich um die Frage, wie sich die Familie ihr Leben in fünf Jahren ab heute vorstellt. „Ich will, dass wir leben – nicht überleben“, sagt sie.

Von Nadine Wolter