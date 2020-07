Hannover

Der Komet mit dem umständlichen Namen C/2020 F3 wurde am 27. März diesen Jahres durch das Weltraumteleskop „ Neowise“ entdeckt – und ist seither unter seinem etwas einfacheren Namen in aller Munde. Denn seit dem 3. Juli nähert er sich der Erde und ist mit seinem Schweif auch für Hobby-Sternegucker mit bloßem Auge erkennbar.

Wer Neowise bisher am Nachthimmel erblicken wollte, musste sich vor allem in den frühen Morgenstunden aufraffen und einen leicht erhöhten Standort suchen. Jetzt steht er jedoch soweit über dem Horizont, dass man ihn auch schon in der frühen Nacht entdecken kann.

Anzeige

Doch nicht mehr lange: Schon bald verschwindet der Gesteinsbrocken wieder in den Weiten des Sonnensystems und wird sich 5.000 bis 7.000 Jahre Zeit lassen, ehe er wieder an der Erde vorbeifliegt. Zwar erreicht der Komet erst am 23. Juli mit 103 Millionen Kilometern Entfernung seinen erdnächsten Punkt, doch bis dahin sollten Kometen-Freunde auf keinen Fall warten.

Weitere HAZ+ Artikel

Beobachtung am besten in dieser Woche

„Der beste Zeitpunkt, um Neowise zu beobachten, ist jetzt“, sagt Robert Schumann von der Volkssternwarte Geschwister Herschel Hannover. Der Komet nähert sich nach Durchlaufen seines Perihels, das heißt seinem sonnennächsten Punkt, derzeit der Erde. Je näher er unserem Planeten kommt, desto höher steigt er dabei auch auf seiner nächtlichen Bahn um unseren Nachthimmel.

Doch mit seiner zunehmenden Entfernung zur Sonne sinke auch die Temperatur des Felsbrockens, wie Schumann zu bedenken gibt. Dadurch werde auch mit einer Abnahme seiner Helligkeit in wenigen Tagen zu rechnen sein: „Durch die zunehmende Entfernung zur Sonne lösen sich weniger Partikel aus dem Kometen-Inneren, die dann den Schweif bilden. Darum werden wir Neowise schon bald nur noch durch Teleskope beobachten können“.

In dieser Woche sei er vermutlich noch am besten beobachtbar. „Er steigt von Tag zu Tag höher am Nachthimmel und leuchtet gleichzeitig in dieser Woche noch maximal hell. Nach dem nächsten Wochenende könnte es damit schon vorbei sein“, sagt der Hobby-Astronom, der sich seit seinem achten Lebensjahr mit der Astronomie beschäftigt und seit Jahren für den Verein der Sternwarte Hannover engagiert.

Im Fernglas zeigt Neowise „vollendete Schönheit“

Damit Sie Neowise leichter entdecken, gibt der 27-jährige Amateur-Astronom Tipps: „Den Kometen findet man jetzt, während seiner zirkumpolaren Phase, die ganze Nacht über im Nordwesten. Bis zum Morgen wandert er in den Nordosten und ist dort dann auch am besten sichtbar, bis der Himmel durch das Sonnenlicht zu hell wird.“

Gute Beobachtungserfahrungen lassen sich wohl auch noch machen, wenn der Himmel teilweise bedeckt ist. Allerdings sollten interessierte Beobachter sich und ihren Augen etwas Zeit lassen: Mit etwas Geduld ließe Neowise sich durch seinen leicht gelblichen Schweif und einer deutlichen Aufhellung, seinem Kern, erkennen.

„Das Top-Instrument für die Kometen-Beobachtung ist das Fernglas. Da sieht man seine vollendete Schönheit in seiner ganzen Pracht“, sagt Robert Schumann, der den Einsatz von Teleskopen für die Beobachtung von Neowise für übertrieben hält: „Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.“

Der Komet Neowise ist aktuell in den frühen Morgenstunden im Norden, knapp über den Horizont zu entdecken. Rechts von ihm geht die Venus auf. Links der große Wagen (Ursa Major). Quelle: stellarium-web.org

So finden Sie Komet Neowise Für die Beobachtung von Neowise wird eine freie Blickposition in Richtung Norden benötigt. Bis Mitte Juli steigt er noch nicht sonderlich weit über den Horizont. Nicht weit entfernt vom Kometen erklimmt die Venus am frühen Morgen den Horizont. Von dem Planeten, der den frühen Morgenhimmel erstrahlt, wandern Sie ein gutes Stück „nach links“, also nach Nordwesten. Auch das auffällige Siebengestirn, die Plejaden, befinden sich etwa in der Nähe der Venus. Der helle Stern Capella im Sternbild Fuhrmann, etwa auf halben Weg zwischen Venus und Neowise, kann ebenfalls eine gute Aufsuchhilfe sein. Auf der anderen Seite befindet sich das markante Sternbild des großen Wagens „links“, also eher westlich vom Kometen.

Hier zeigen wir laufend neue Fotos von Neowise :

Leser Robert Schumann schreibt: "Gegen 02:30 am 11.07.2020 zeigte sich der Überraschungskomet 2020 zusammen mit leuchtenden Nachtwolken sehr schön über Hannovers Skyline. Aufgenommen wurde das Bild mit 40mm Brennweite auf der Volkssternwarte Hannover."

Leser Marc Gieseler schreibt: "Der Komet Neowise ist am Abendhimmer mit dem bloßen Auge zu sehen. Die Aufnahme wurde am 11.07.2020 um 23:45 Uhr in Wolfsburg gemacht."

Diese Aufnahme hat Leser Andreas Bittner am Sonntag gegen 2 Uhr in Warnemünde gemacht.

Leser Daniel Wittner hat Neowise durch ein 30cm-Teleskop fotografiert - mit einem Smartphone. Die Aufnahme gemacht hat er in der "Nacht von Freitag auf Samstag in Osthessen, gegen 3.30 Uhr. Es war wohl eine einmalige Gelegenheit den Kometen zwischen den Wolken zu erwischen."



Komet Neowise über einem abgeblühten Rapsfeld in Pelzerhaken an der Ostsee. Zugeschickt von Leserin Susanne Müller.

Leser Dirk Zachow hat Komet C2020 F3 (alias Neowise) neben dem Lübecker Dom fotografiert.



Zugeschickt von Raimar Papenfuß: "In manchen Nächten im Juni und Juli sind am nördlichen Himmel manchmal leuchtende Nachtwolken in einer Höhe von ca. 80 km zu sehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Himmel ideal und die Ausprägung der sogenannten NLCs sehr stark. Ein weiteres Phänomen konnte man zu dieser Zeit ebenfalls beobachten. Der Komet C/2020 F3 Neowise war ebenfalls deutlich zu sehen. Manchmal passt alles einfach...."

An der Tankstelle "Nordoel" in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat uns Thomas Buth ein Foto vom Komenten Neowise zugeschickt. Gegen 23.15 Uhr ist ihm diese Aufnahme am Samstag gelungen.

In der Nacht zu Sonntag war der Komet Neowise an vielen Stellen im Land wieder zu sehen. Andreas Meyer hat diese Bilder für uns festgehalten. Komet Neowise über dem Bootshafen von Kühlungsborn Komet Neowise über dem Strand von Heiligendamm

Komet Neowise in der Nacht zu Sonnabend über Leuchtenden Nachtwolken, zugeschickt von Leser Carsten Jonas.

"Letzte Nacht gelang mir - nach eigenem Empfinden - das fast perfekte Foto: Komet Neowise und spektakuläre NLCs über der Kieler Außenförde samt Leuchturm Friedrichsort und einer Gans, die das ganze Spektakel zu genießen scheint. Vielleicht ist es ihr aber auch völlig egal. Wer ganz genau hinschaut kann sogar das U-Boot-Denkmal in Heikendorf erkennen", schreibt Leser Marco Bergner.

Wow!

"Der Komet C/2020 F3 NEOWISE wurde erst im März entdeckt, hat die Umrundung der Sonne überlebt und ist jetzt wenige Wochen sogar mit bloßem Auge zu sehen. Heute morgen war er knapp oberhalb der Leuchtenden Nachtwolken, die saisonal bei uns im Sommer zu sehen sind", schreibt Leser Carsten Jonas.

"Die Aufnahme entstand gegen Mitternacht vom Aussichtspunkt Arfrader Berg in Eckhorst/Stockelsdorf", schreibt Andrej Tusenko.









Foto: Dbot3000/



Diese Aufnahme zeigt Neowise über der Mojave-Wüste im San Bernardino County in Südkalifornien (USA).Foto: Dbot3000/ CC BY-SA 4.0

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Lesen Sie auch:

Von Patrick Schiller