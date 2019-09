Celle

Die CDU ist in Niedersachsen noch in einer relativ komfortablen Lage. Zwar macht sich der Abwärtstrend der Bundespartei inzwischen auch zwischen Ems und Elbe bemerkbar, sind einstige Bastionen geschleift. Doch durch die Schwäche der Mitbewerber steht die CDU in Niedersachsen immer noch besser dar als in vielen anderen Bundesländern. Der SPD droht der Absturz, die Grünen sind nicht ganz so stark wie anderswo, die AfD findet nicht den gewünschten Zulauf. Dazu kommt der Erfolg von Ursula von der Leyen. Niedersachsen stellt die künftige EU-Kommissionspräsidentin. Darauf ist die ganze Partei stolz, das scheint einen enormen Schub zu geben.

Und trotzdem ist nicht alles so rosarot, wie vor allem Landeschef Bernd Althusmann es malt. Auch die CDU ist in einem tiefen Umbruch. Die Partei, die von Angela Merkel bereits in die politische Mitte oder darüber hinaus geführt wurde, muss in der Kramp-Karrenbauer-Ära wohl noch weiter nach links rutschen. Beim Klimaschutz hechelt sie den Grünen hinterher und kann sich dem politischen Wettbewerb um immer neue Vorschläge, Forderungen und Ideen nicht mehr entziehen. Auch wenn das vielen Christdemokraten nicht in den Kram passt. Und bei der Förderung von Frauen in der Politik tut sich die, vor allem im ländlichen Raum in Niedersachsen immer noch sehr konservative CDU, besonders schwer. Dieses Thema könnte noch einigen Zündstoff bergen.

Kleine Flammen lodern in vielen Bereichen

Auch die große Koalition in Hannover läuft längst nicht immer so reibungslos wie gerne propagiert wird. Schächten, Schuldenbremse, Sicherheit: kleinere Flammen lodern in vielen Bereichen. Und jetzt kommt der heiße Herbst mit Wahlen und der Koalitionsbilanz in Berlin. Die Niedersachsen-CDU muss sich wappnen.

Von Marco Seng