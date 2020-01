Kommentar: Die Bahn muss besser werden

Hauptbahnhof Hannover, ein Donnerstagmorgen Mitte Dezember. Der angekündigte ICE nach Hamburg hat bereits mehr als eine Stunde Verspätung. Als dann ein Zug eintrifft, ist es ein IC mit halber Wagenzahl. „Ich kann mich nur entschuldigen, ansonsten fehlen mir die Worte“, begrüßt die Zugführerin diejenigen, die es ins Zuginnere geschafft haben und nun Mitreisende näher kennenlernen dürfen, als ihnen das lieb ist.

Wenn jetzt die Fahrpreise im Fernverkehr sinken, werden sich treue Bahnkunden freuen. Der eine oder andere wird sich auch vom Auto oder vom Flugzeug auf die Züge locken lassen. Soll der gewünschte Effekt bei den Fahrgastzahlen aber eintreten und nachhaltig sein, braucht es mehr als einen Dreh an der Preisschraube. Die Bahn muss nicht nur günstiger, sondern vor allem auch besser werden.

Der geschilderte Fall aus Hannover mag ein besonders drastischer sein. Trotzdem beschreibt er Alltagsgeschehen im Schienenverkehr. Bahnreisende kennen Zugausfälle und Verspätungsanzeigen, sind mit umgekehrter Wagenreihung und entfallenden Reservierungen vertraut. Dass kurzfristig ein Gleiswechsel ansteht und der Service im Bordbistro auch gerne mal entfällt, schlägt da schon weniger ins Kontor.

Die Bahn gibt eine von der Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter. Das ist zunächst einmal eine Selbstverständlichkeit, die übrigens künftige Erhöhungen nicht ausschließt. Die eigentliche Kraftanstrengung liegt darin, dafür zu sorgen, dass die Bahn kommt – und zwar so, wie es in den Fahrplänen angezeigt ist.

Von Bernd Haase