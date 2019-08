Kommentar: Tiere nicht für Windkraft gefährden

Hannover

Die Gründe, warum der Ausbau der Windkraft vor allem auch in Niedersachsen nicht mehr vorankommt, sind sicher vielfältig. Man mag das beklagen, andere dafür kritisieren oder Änderungen fordern. Man muss die Politik, vor allem die Befürworter eines radikalen Ausbaus, aber daran erinnern, dass die Probleme hausgemacht sind. Die Energiewende wurde nach der Katastrophe von Fukushima völlig überstürzt und planlos eingeleitet. Mit dem Ergebnis, dass viele heute vor lauter Windrädern – im wahrsten Sinne des Wortes – den Wald nicht mehr sehen.

Die Blase platzt

Über Jahre hinweg wurde mit hohen Subventionen und geringen Auflagen eine Branche aufgebaut, die inzwischen an ihre Grenzen gestoßen ist. Wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, dann ist die Wind-Blase wohl gerade am Platzen. Durch einen Ausbau der Stromnetze, der am Beginn der Energiewende hätte stehen müssen, könnten einige der Probleme beim Windstrom gelöst werden. Doch auch gegen den Bau neuer Stromleitungen regt sich viel Widerstand.

Industrieanlagen mitten in der Natur

Auch wenn Windräder vom Prinzip her einen umweltfreundlichen Zweck haben sollen, bleiben sie doch Industrieanlagen, die mitten in die Natur gestellt werden. Die Folgen für Tiere und Menschen sind durchaus umstritten, einige Experten halten sie aber für gravierend. Die weit über 1000 Bürgerinitiativen gegen Windkraftstandorte und die Warnungen von Naturschützern kommen nicht von ungefähr. Die Forderung von Umweltminister Olaf Lies, für den vermeintlichen Klimaschutz beim Artenschutz ein paar Abstriche zu machen, dürfte die Akzeptanz für die Windkraft nicht erhöhen.

Von Marco Seng