Auf Clemens Tönnies als Buhmann kann man sich schnell einigen. Der größte Fleischlieferant Europas scheint versessen darauf, sich so wenig sympathisch wie möglich zu präsentieren. In der Familie fühlen sich die Neffen hintergangen, weil der Onkel die Führung der Firma unter zweifelhaften Umständen an sich gerissen hat. Bei Schalke 04 verbinden die Fans den Niedergang mit seinem Namen – und seit seiner Forderung, Deutsch­land solle Kraftwerke in Afrika finan­zie­ren, damit „die Afri­ka­ner aufhö­ren, wenn’s dunkel wird, Kinder zu produ­zie­ren“, scheuen auch Politiker seine Nähe.

Dass nun wegen des bislang größten einzel­nen Corona-Ausbruchs in Deutsch­land der größte Schlacht­hof der Repu­blik dicht­machen musste, passt ins Bild. Aber Tönnies als Person und als Konzern ist nur ein Symptom – der Marktführer hat das System der Massentiertötung nicht erfun­den, sondern nur für seine Zwecke betriebs­wirt­schaft­lich perfek­tio­niert. Er liefe­re lediglich, was die Mehr­heit der Kunden wolle, hält Tönnies Kritikern stets entgegen – und ist damit an der Ladentheke bisher immer wieder bestätigt worden.

Auch deshalb ist allgemeine Empörung so wohlfeil: Solange kein ganz großer Skandal die Branche erschüttert, wollen weder der Gesetzgeber noch die Aufsichtsbehörden oder die Verbraucher allzu genau wissen, wie ein Nackensteak im Sonderangebot nur 3,59 Euro kosten kann. Nun aber gilt es, Handlungsbereitschaft zu demonstrieren – und wenn nicht alles täuscht, wird es wohl schon bald neue Versuche geben, um die Ausbeutung von Leiharbeitern in Schlachthöfen zu unterbinden. Bei Tönnies kennt man diese Reflexe. Und man weiß, sie einzuordnen.

Von Jens Heitmann