Hannover

Das war wohl mal wieder nichts mit dem Mieterschutz. Vollmundig hat der Gesetzgeber verkündet, er wolle Mieter vor ungebührlichen Preishöhungen schützen. Dabei ist seit Anbeginn zweifelhaft, ob die Mietpreisbremse überhaupt eine positive Wirkung entfaltet. Jetzt aber ist sie in Niedersachsen erst einmal selbst ausgebremst – weil die vorige rot-grüne Landesregierung geschlampt hat. Das ist wirklich ärgerlich.

Inhaltlich gibt es an der Bremse sowohl Kritik von den Hauseigentümerverbänden wie auch von den Mieterschutzorganisationen. Die einen halten sie für überzogen, die anderen für zahnlos. Fakt ist, dass Vermieter längst reichlich Schlupflöcher gefunden haben, mit denen sie die Vorgaben ganz legal umgehen können. Entweder möblieren sie die Wohnung oder teilen sie in Einzelmietverträge etwa für Wohngemeinschaften auf – in beiden Fällen greift die Bremse nicht. Auch mit einer Indexmiete, deren Summe parallel zu den Lebenshaltungskosten steigt, lassen sich schnell höhere Margen erzielen, als die Bremse zulässt.

Vermieter müssen Vormiete offenlegen

Immerhin hat der Bundesgesetzgeber im Oktober nachgebessert und festgelegt, dass Vermieter jetzt immer von sich aus die Höhe der Vormiete offenlegen müssen. So kann es zu Prozessen wie dem aktuellen in Hannover gar nicht kommen. Das dient dem Rechtsfrieden – und eines darf man nicht vergessen: Der weitaus größte Teil der Vermieter ist menschenfreundlich und fair. Es sind immer nur wenige schwarze Schafe, die den Ruf der Immobilienbesitzer ruinieren.

Umso bitterer ist es, dass man denen in Niedersachsen jetzt nicht einmal mehr mit der Mietpreisbremse nachkommen kann. Das Land muss schleunigst nachbessern.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding