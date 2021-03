Hildesheim

Die Versäumnisse, die eine frühere Schülerin dem heutigen Bischof Heiner Wilmer ankreidet, sind nicht vergleichbar mit den teils schwersten Vergehen, die andere Kirchenobere begangen haben. Was genau sich 2007 an der Schule im Emsland abgespielt hat, lässt sich auch kaum noch mit Sicherheit rekonstruieren – die Aussagen der Beteiligten weichen stark voneinander ab. Und doch wirft der Fall von sexueller Belästigung, der sich dort nach Angaben des Opfers ereignet haben soll, einmal mehr ein schlechtes Licht auf die katholische Kirche.

Zu oft war Kirchenmännern das Ansehen ihrer Institution wichtiger als Aufklärung. Erst als 2010 das Ausmaß der skandalösen Missbrauchsfälle öffentlich wurde, wuchs allmählich auch ein Bewusstsein für das Leid der Opfer. Ein Schulleiter, der bei Beschwerden über sexuelle Belästigung nicht genau hinhört und dem Opfer keine Hilfe anbietet, handelt falsch.

Man muss Heiner Wilmer jedoch auch zugute halten, dass er in seiner Zeit als Bischof die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen konsequent vorangetrieben hat. Wilmer dringt auf Reformen, die das System Kirche auch strukturell verändern; nicht jedem seiner Amtsbrüder gefällt das. Auch sein Bistum bietet längst unabhängige Ansprechpersonen bei Übergriffen. Gut so. Doch es muss endlich auch Schluss sein mit überkommenen Männerbünden, es braucht mehr Rechte für Laien und eine lebensnahe Sexualmoral, die frei ist von überkommenen irrationalen Verboten. Viele Kirchenobere mussten erst einen persönlichen Lernprozess durchlaufen, um zu dieser Einsicht zu kommen. Andere sind noch immer nicht so weit. Doch eine Alternative dazu darf es nicht geben.

Von Simon Benne