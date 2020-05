Kommentar: Widerstand ist nötig – gegen  Extremisten

Hannover

Man könnte in diesen angespannten Coronatagen vermuten, dass auch die Kriminellen irgendwie zur Ruhe kommen. Immerhin geht die Zahl der Wohnungseinbrüche rasant zurück, was allerdings in Zeiten der unzähligen Homeoffices auch kein Wunder ist. Nicht in dieses Bild passen allerdings die Daten, die Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius gestern präsentierte: So ist die Zahl von Straftaten, die politisch motiviert sind, ziemlich gestiegen. Um 17 Prozent im vergangenen Jahr auf immerhin 3208 Taten.

Nützliche Idioten im Kampf der Extremisten

Meist sind es Beleidigungen oder auch Nötigungen, die auf Menschen niederprasseln, die eine andere Meinung haben als der Täter. Oft sind es auch Provokationen des Staates, seiner Amtsträger oder auch seiner Bürger. Da wird (nicht nur auf Demonstrationen) der Hitlergruß gezeigt, oder es werden Hakenkreuze an Häuserwände geschmiert. Gerade die Zahl rechtsextremer Delikte hat erheblich zugenommen. Und immer wieder werden – eine bittere Erkenntnis genau 75 Jahre nach dem Ende des Hitler-Wahnsinns – jüdische Mitbewohner, ihre Häuser und Friedhöfe Zielpunkte extremistischer Attacken.

Anzeige

Die Linke ist auch nicht zimperlich

Doch die extreme Linke ist auch nicht zimperlich und neigt, wie der 2019 geschehene Brandanschlag auf die Ausländerbehörde in Göttingen zeigt, ebenfalls zur Gewalt. Mitunter ist die autonome Szene, die die Rechte bekämpft, auch nicht besser als ihre Gegner. Wird sie gewalttätig, erfüllt sie die Funktion nützlicher Idioten, weil sie der Rechten vermeintlichen Propagandastoff liefert, selbst eine verfolgte Minderheit zu sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

All das ist durch Corona in den Hintergrund getreten – und doch eine traurige Wirklichkeit. Immerhin zeugen die steigenden Zahlen auch von einer erhöhten Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft, die Angriffe auf bestimmte Personengruppen nicht mehr duldet, sondern zur Anzeige bringt. Auch ehrenamtliche Politiker, die immer wieder Zielpunkt des Bürgerzorns werden, wehren sich mit Erfolg. Auch die Justiz geht nun konsequenter gegen Hass im Netz vor.

Gegen Verschwörungstheorien

Doch ein Staat, der Härte zeigt, reicht nicht. Die Gegenrede aller ist nötig, wenn tumbe Wahrheiten oder plumpe Verschwörungsbotschaften neuer Wutbürger verbreitet werden – auch in der Corona-Debatte. Bei aller Skepis, die man grundsätzlich gegenüber Einschränkungen von Grundrechten äußern muss, steht doch eines fest: Im Bemühen, ein noch ziemlich unbekanntes Virus zu bekämpfen, hat die Bundesrepublik im Vergleich mit anderen einen letztlich moderaten Weg gewählt. Insofern ist die Parole Widerstand unangebracht.

Lesen Sie auch

Politische Straftaten nehmen zu: Das Lagebild von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius

Von Michael B. Berger