Monatelang waren wegen der Pandemie die Schulen in Niedersachsen zunächst ganz geschlossen, bis zu den Sommerferien fand kein regulärer Unterricht statt. In zwei Wochen nun sollen alle Schüler wieder gemeinsam unterrichtet werden – und doch fehlt ein echter Plan für die Bildung in der Corona-Krise, meint Karl Doeleke.