Was ist zumutbar und was nicht? Was ist sinnvoll und was womöglich falscher Alarmismus? Seit Anbeginn der Corona-Pandemie wird über die richtigen Wege zur Bekämpfung des tödlichen Virus gestritten. Alles in allem hatte die Politik in Deutschland dabei einen guten Stand: Selbst der folgenreiche Shutdown führte nicht dazu, dass die Mehrheit der Menschen das Vertrauen in die politische Führung verlor – obwohl der Staat massiv in die Freiheitsrechte der Bürger eingegriffen hat. Tragen die neuen Reiseeinschränkungen im Inland nun dazu bei, dass die Stimmung kippt?

Reisebeschränkungen nicht abwegig

Das wäre schwer verständlich. Seit es die Krise gibt, haben die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt. Ganze Regionen schotteten sich zeitweise gegen Touristen ab – um die eigene Bevölkerung zu schützen und die Strukturen der Gesundheitsversorgung nicht zu überfordern. Das war zwar bitter, aber ergab Sinn. So gesehen ist es nicht abwegig, wenn nun, wo die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland Tag für Tag steigt, auch das Reisen im Inland wieder Restriktionen unterworfen wird. Es können eben nicht nur Touristen aus Ischgl zu Superspreadern werden.

Besser als ein neuer Shutdown

Man mag trefflich darüber streiten, ob die Beherbergungsverbote für Menschen aus Hotspot-Regionen ein richtiger Weg sind. Am Ende schaffen die Regelungen womöglich mehr Verwirrung als Klarheit – und ziemlich sicher ließen sie sich an der einen oder anderen Stelle verfeinern. Man sollte aber nicht so tun, als könne man das Virus bekämpfen, ohne die Reisefreiheit anzutasten. Da hat selbst Niedersachsens Tourismusverband eine ganz pragmatische Sichtweise: Die derzeitigen Regeln seien zwar nervig. Noch größer aber sei in der Branche die Angst vor einem neuen Shutdown.

Von Volker Goebel