Kommentar zu Gorleben: Das Ende zweier Irrtümer

Die endgültige Stilllegung des Erkundungsbergwerks Gorleben ist nur noch ein formaler Akt. Bereits seit einem Jahr ist klar, dass dort kein Atommüll bis in alle Ewigkeit gelagert wird. Das Kapitel Endlager Gorleben sei geschlossen, sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Es hätte nie eröffnet werden dürfen.

Gorleben ist die Geschichte zweier Irrtümer. Schon 1977, als der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht die Pläne für den Atomstandort verkündete, gab es erhebliche Zweifel an der geologischen Eignung des Salzstocks. Jahrzehntelang hat man dennoch gemacht und getan – und musste am Ende den Kritikern Recht geben.

Kaum Widerstand? Was für ein Irrtum

Der zweite Irrtum war die Einschätzung, im abgelegenen Wendland an der damaligen innerdeutschen Grenze werde es wenig Widerstand gegen das Vorhaben geben. Passiert ist das genaue Gegenteil. Gorleben wurde zum Ort für Revolte gegen eine verantwortungslose Industriepolitik, symbolisiert durch das 1980 ausgerufene und nach einem Monat von Polizei und Bundesgrenzschutz geräumte Hüttendorf Republik Freies Wendland.

Der Widerstand vereinigte Bauern und Bürger, Einheimische und Auswärtige, Umweltbewegte und oft genug auch Krawallmacher. Der Gorleben-Treck 1979 aus dem Wendland in die Landeshauptstadt mit 100.000 Menschen bei der Abschlusskundgebung steht für friedlichen Protest, die Auseinandersetzungen um die Castor-Transporte für solchen mit Gewaltszenen.

Die Wurzeln der Grünen

Gorleben hat auch die politischen Landschaft verändert. In der Anti-Atomkraft-Bewegung liegt die eine der kräftigsten Wurzeln der Grünen, die sich von einer Bewegung mit chaotischen Zügen zur zwischenzeitlichen Regierungspartei gemausert haben und bei denen es möglich ist, dass sie in gut einer Woche wieder eine sein werden.

Das Kapitel Gorleben mag nun beendet sein. Die Frage allerdings, wo der hochgefährliche Müll aus sechs Jahrzehnten Atomenergienutzung in Deutschland künftig endgelagert wird, ist weiter nicht geklärt. In zehn Jahren will man den Standort gefunden haben – und dann auch wissen, welche Formen des Widerstands und welche politischen Entwicklungen sich mit seinem Namen verknüpfen.

Von Bernd Haase