Hannover

Nun ziehen Niedersachsens Oppositionsparteien wegen der Corona-Verordnungen vor das höchste Gericht des Landes. Dass sich nun auch die AfD einreiht in die Schar der Klagenden, wird die Grünen und die Freidemokraten ärgern. Denn mit den Kollegen vom rechten Rand will man gewöhnlich nichts zu tun haben. Zumal es FDP und Grünen ums Prinzip und der AfD vornehmlich um den Protest geht. Oder nicht?

In der hannoverschen Staatskanzlei hat man unterdessen registriert, dass sich FDP und Grüne in den dramatischen Wochen vor Ostern, als auch in Deutschland die Infiziertenzahlen in die Höhe schossen, zurückgehalten haben. Aber jetzt, wo die Zahl der Neuinfektionen in manchem Landkreis bei null liegt, ruft auch die Opposition nach noch mehr Normalität, während die Regierung weiter per Verordnung das Leben der Niedersachsen bestimmt.

Dass die Landtagsopposition Frühlingsgefühle verspürt und nach Mitbestimmung verlangt, ist verständlich. Sie sollte in diesem Stadium allerdings nicht den Eindruck erwecken, als sei alles normal. Denn überwunden ist die Krankheitsgefahr, wie die Masseninfektion in einem Schlachtbetrieb in Osnabrück zeigt, längst noch nicht.

Eine Gratwanderung

Derweil entscheidet die deutsche Gerichtsbarkeit von Fall zu Fall, wie sich das gehört. In einem Fall bestätigte sie die Maskenpflicht, in einem anderen Fall verlangte sie nach mehr Lockerung. Schon das beweist, dass wir trotz aller Verordnungen in einem demokratischen Staat leben und Vergleiche mit 1933, wie sie Teilnehmer von Protestaktionen geäußert haben, abwegig sind. Deshalb ist auch für FDP und Grüne der Gang nach Bückeburg eine Gratwanderung – schon ohne den unerwünschten Beistand der AfD.

Von Michael B. Berger