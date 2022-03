Gerhard Schröder ist und bleibt eine Reizfigur. Für manche ist Schröder wegen seiner Agenda 2010 sogar eine Hassfigur. Sein Schweigen zu Putin ist angesichts des Angriffskrieges in der Ukraine kaum zu ertragen, sein Festhalten an einigen Aufsichtsratsposten in Putins Imperium schwer verständlich. Es wird ihn (auch finanziell) teurer zu stehen kommen als ein Verzicht. Doch jetzt wollen Kommunalpolitiker in Hannover ihm sowohl die SPD-Mitgliedschaft als auch die Ehrenbürgerwürde entziehen. Das ist voreilig und geht zu weit.

Glaubt er selbst, den Vermittler spielen zu können?

Das Schlimme an Kriegszeiten ist auch, dass neben der Wahrheit Differenzierungen verlorengehen. Schröders merkwürdige Freundschaft mit dem Diktator und ehemaligen KGB-Agenten Putin macht den Sozialdemokraten noch nicht zum Kriegsverbrecher. Schröder selbst hat an die russische Regierung appelliert, das Kriegstreiben zu beenden, ohne den Namen Putin zu erwähnen. Das ist schwach. Aber sollte der frühere Kanzler so sehr sein früheres, politisches Sensorium verloren haben oder glaubt er, in dieser fürchterlichen Auseinandersetzung noch bei seinem „Freund“ Putin vermitteln zu können? Wir wissen es nicht, wollen es bald auch nicht mehr wissen. Denn die Causa Schröder beschäftigt schon zu lange die deutsche Öffentlichkeit, die den Fall eines einst erfolgreichen Kanzlers erlebt.

Unter den Ehrenbürgern Hannovers fanden sich einst auch Adolf Hitler und der NS-Gauleiter Bernhard Rust, die der Rat erst 1978 aus der Liste strich – 45 Jahre nach Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Der ehemalige Reichspräsident Paul von Hindenburg, der Hitler an die Macht verhalf, steht noch auf der Liste. Will man Gerhard Schröder, bei allem Ärger, ernsthaft in diese Liste reihen? Das haben Hannover und die Hannoveraner nicht verdient.

Von Michael B. Berger