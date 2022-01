Hannover

Der Vorstoß kommt überraschend, er verwundert aber kaum. Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann will die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zwei Legislaturperioden begrenzen. Dem Wirtschaftsminister geht es aber vermutlich nicht um eine schnelle Gesetzesänderung. Althusmanns Botschaft lautet vielmehr: Regierungschef Stephan Weil (SPD) ist nach zehn Jahren verbraucht, in Niedersachsen wird es Zeit für einen Neuanfang – mit ihm an der Spitze.

Vorsprung in der Wählergunst

Es ist nicht die erste Attacke auf den Koalitionspartner. Neu ist allenfalls, dass Althusmann den Amtsinhaber jetzt direkt angreift. Es darf aber bezweifelt werden, dass der Herausforderer mit solchen Attacken den derzeitigen Vorsprung Weils in der Wählergunst schmälern kann. Zumal es Althusmann als Vizeministerpräsident schwer fallen dürfte, sich von der Regierungspolitik der vergangenen vier Jahren zu distanzieren. Der Wahlkampf wird für ihn eine Gratwanderung bleiben.

Zehn Jahre sind genug

In der Sache hat Althusmann aber durchaus recht. Zehn Jahre sollten für jeden Regierungschef genügen, um seine politischen Vorstellungen umzusetzen. In Niedersachsen wirkt schon in der zweiten Legislaturperiode des Amtsinhabers so manches zäh und uninspiriert. Neue Ideen sind gefragt, auch unabhängig vom Personal.

Von Marco Seng