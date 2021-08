Hannover

Es bleibt dabei: All jene, die in Niedersachsens Ministerien damit beauftragt sind, an einer Corona-Verordnung zu schreiben, sind nicht zu beneiden. Das galt in den Infektionswellen eins bis drei, und es gilt mindestens ebenso bei jenem Regelwerk, an dem die Autoren nun werkeln, da das Robert-Koch-Institut die vierte Welle ganz offiziell ausgerufen hat.

Früher war die Mechanik der Regeln simpel

Dabei waren die früheren Verordnungen in mancherlei Hinsicht gemeiner, als es die jetzige zu werden verspricht. Zwischen dem Virus und den Menschen stand, so schien es, nur ein striktes Regelwerk der Politik, und entsprechend einschneidend fielen die Regeln aus. So harsch, dass Gerichte schon damals sagten: Lange können wir eine solche Beschneidung der Freiheitsrechte nicht akzeptieren – aber angesichts der akuten Gefahr ist es für den Moment in Ordnung. Also griff die Landesregierung auf eine in ihrer Ausgestaltung komplexe, aber im Kern simple Mechanik zurück: Je höher der Inzidenzwert (also die Zahl der Neuinfektionen), desto mehr Verbote.

Klare Worte der Richter: So geht es nicht mehr

Heute aber ist die Lage eine andere, denn der Impfstoff ist da, ein knappes Dreivierteljahr schon. Das erleichtert das Leben, verkompliziert aber mitunter die Gesetzgebung. Das musste sich die niedersächsische Landesregierung Anfang August vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg sagen lassen, als sie kurzerhand Discos und Shisha-Bars schließen wollte, weil der Inzidenzwert über 35 stieg. So geht es nicht mehr, sagten die Lüneburger Richter und trugen den Verantwortlichen auf, in Zukunft die fortschreitende Impfkampagne zu berücksichtigen. Schwerwiegende Grundrechtseingriffe auf Grundlage der damals noch geltenden „Schwellenwerte“ könnten „nur noch für einen kurzen Übergangszeitraum“ gerechtfertigt werden. Das hieß: Der Inzidenzwert allein kann nicht mehr maßgeblich sein. Und: Pauschale Verbote sind problematisch.

Die neue Verordnung? Schwer verständlich

Da sitzt sie nun, die Landesregierung. Mit Inzidenzzahlen, die steigen, während noch niemand weiß, wie schlimm das eigentlich noch ist. Mit Bürgern, die beispielsweise ihre schulpflichtigen Kinder keinem Risiko aussetzen, andererseits aber auch ihre Freiheit dauerhaft zurückhaben möchten. Und mit Verwaltungsgerichten, die jede neue Verordnung sehr genau beäugen und zu strenge Regeln im Zweifelsfall kippen. Die Macher der Corona-Regeln sitzen in der Zwickmühle – und das merkt man ihrem neuesten Verordnungsentwurf auch an. Dort führt der Versuch, jede Eventualität abzudecken und Pauschalierungen möglichst zu vermeiden, dazu, dass am Ende kaum noch jemand irgendetwas versteht.

Die große Frage: Wann ist die Pandemie offiziell zu Ende?

Kurzfristig wird es nicht anders gehen, als hier so gut es geht zu glätten und umzuformulieren und die Kritik am immer noch unvollkommenen Ergebnis wegzustecken. Langfristig aber kommt eine grundlegendere Frage auf Bund und Länder zu: wann nämlich aus der Pandemie eine Endemie geworden sein wird. Eine Situation also, in der das Virus, vergleichbar der Grippe, weiter zirkuliert und saisonal ausbricht – aber seinen Schrecken verliert, weil es auf eine vorbereitete Gesellschaft trifft. Das wäre der Moment, an dem Corona, in welcher Mutation auch immer, unser Leben nicht mehr bestimmt – und es keine Verordnungen mehr braucht.

Von Felix Harbart