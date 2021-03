Ottenstein

Es gibt reihenweise Studien über den oft beschworenen demografischen Wandel auf dem Land, Politiker und Wissenschaftler beäugen das Phänomen seit Jahren - nichts Gutes ahnend. Manfred Weiner sagt schlicht: „Wir brauchen junge Leute.“ Der Gemeindedirektor und frühere Bürgermeister von Ottenstein, einer kleinen Gemeinde im Weserbergland, idyllisch auf einer Hochebene westlich der Weser gelegen, weiß nicht nur, wovon er spricht, er hat auch die Lösung: Der kleine Ort im Landkreis Holzminden beschließt vor etwa fünf Jahren, Bauland zu verschenken, zehn Grundstücke, die für junge Familien gedacht sind. Und die Menschen kommen.

Während der Gemeinderat sich erst gefragt habe, ob er „nicht ganz frisch in der Birne“ sei, konstatiert Weiner heute: Alle Grundstücke mit einer Größe zwischen 750 und 1000 Quadratmetern sind vergeben, fünf Häuser sind gebaut, zwei Bauanträge liegen vor, drei weitere Bauherren wollen erst im kommenden Jahr bauen. Sieben Kinder sind bislang dazugekommen. „Es war für die Gemeinde ein voller Erfolg“, betont der CDU-Politiker. Denn trotz düsterer Vorhersagen zu massiv sinkenden Einwohnerzahlen – in Ottenstein leben rund 1200 Menschen, nach wie vor. „Die wollen wir halten“, sagt Weiner. Vorhergesagt waren einst gerade noch 650 Einwohner bis 2030.

„Man muss Wege in Kauf nehmen“

Hat der kleine Ort den Trend umgedreht, ist aus der Landflucht eine Stadtflucht geworden? Ganz so ist es nicht, wie Jan Hinrichs sagt. Der 41-Jährige und seine Familie – seine Frau und die Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren – leben in einem Neubau auf einem geschenkten Grundstück. Aber sie stammen aus keiner entfernten Stadt, sondern aus – Ottenstein. Zwar sei er auch außerhalb des Ortes auf der Suche nach einem Haus gewesen, er sei aber heimatverbunden: „Wer keinen Bezug zu der Gegend hat, der macht es nicht.“ Auch seine Nachbarn seien aus den umliegenden Dörfern.

Familie Hinrichs mit Vater Jan, Sohn Johan (5), Tochter Leefke (2) und Mutter Sarah steht vor ihrem Einfamilienhaus, welches sie auf ein geschenktes Grundstück gebaut haben. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Hinrichs betont: „Es war die absolut richtige Entscheidung.“ Und das nicht nur, weil er die Gegend mag und Geld gespart hat – in der Corona-Pandemie und mit kleinen Kindern sei ein Leben auf dem Land, in einem Garten mit Rutsche und Schaukel, „Gold wert“. Aber: Größere Städte sind weit weg, Hannover liegt über 70 Kilometer entfernt, eine Autobahn in Reichweite gibt es auch nicht. „Man muss Wege in Kauf nehmen“, erklärt der 41-Jährige. Aber wer in Hannover lebe und arbeite, „ist auch eine halbe Stunde unterwegs“.

Die Grundschule Ottenstein gibt es immer noch

Und wie profitiert Ottenstein? Die Gemeinde verschenkte zehn Hektar Ackerland, das bis dahin 140 Euro pro Hektar und Jahr einbrachte, wie Weiner erklärt. Die verschenkten Grundstücke aber lassen die Einnahmen der Gemeinde steigen. Je Grundstück bekommt sie 750 Euro Grundsteuer und 15 Prozent Einkommensteuer – im Jahr. Voraussetzung für das Geschenk war: die Interessenten sollten nicht über 40 Jahre alt sein, sie müssen binnen zwei Jahren bauen und dürfen für zehn Jahre nicht verkaufen. Ein Verkauf des Baulandes dagegen hätte der Gemeinde kaum geholfen – der Quadratmeterpreis lag bei 80 Cent.

Und: Die Grundschule, deren drohende Schließung Weiner erst auf die Idee brachte, gibt es immer noch, außerdem einen Arzt, eine Apotheke, Betreuung für die unter Dreijährigen: „Wir haben alles.“ Damit ist Ottenstein auch für umliegende Dörfer ein Anziehungspunkt – in den Ortschaften ringsum gibt es nach seinen Worten keine Gaststätte mehr.

Auch andere Orte in Niedersachsen wollen Bürger anlocken

Es ist nicht der erste Versuch eines Ortes, die Überalterung mit originellen Ideen aufzuhalten. Anfang des Jahrtausends sorgte Tiftlingerode bundesweit für Schlagzeilen: Mit der Aussicht etwa auf kostenlose Reisen und Gratiswindeln wollte das stark überalterte Dorf bei Duderstadt im Eichsfeld die Fruchtbarkeit seiner Bewohner steigern. Damaliges Ziel: Den Abwärtstrend der Einwohnerzahl stoppen und die Zahl der Bürger von 976 auf mindestens 1000 steigern. Vier Jahre später war es soweit, die Schallmauer war durchbrochen. Auch lockte die Gemeinde mit preiswertem Bauland. Zehn Jahre später halfen alle Prämien im Eichsfeld nichts mehr, die Einwohnerzahl schrumpfte.

An die 1000 Anfragen hatte Ottenstein wegen des Grundstücksgeschenks bekommen, auch aus Russland, Australien und Peru. Das liegt auch an einem Übersetzungsfehler in einem Bericht über die Aktion – es war von einem Begrüßungsgeld von 10 000 Euro die Rede, wie Weiner sagt. Plant Ottenstein noch einmal, Grundstücke zu verschenken? Das sei noch offen, sagt er. Denn die demografische Entwicklung geht an dem Ort nicht spurlos vorüber, man baut jetzt ein Seniorenquartier für altersgerechtes Wohnen. Also: „Wir brauchen das Geld.“

Von Thomas Strünkelnberg/dpa