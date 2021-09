Hannover

Die CDU hat bei den Kommunalwahlen offenbar teilweise besser abgeschnitten als der Bundestrend vermuten ließ. CDU-Landeschef Bernd Althusmann zeigte sich in einer ersten Einschätzung zufrieden mit den Ergebnissen der Direktwahlen von Oberbürgermeistern und Landräten. „Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagte Althusmann der HAZ. Die CDU habe einige sehr gute Ergebnisse erzielt. Er nannte als Beispiel die Kreise Rotenburg, Helmstedt, Stade und Lüchow-Dannenberg, in denen die CDU künftig den Landrat stellen wird oder zumindest gute Chancen in den Stichwahlen hat.

Grüner Zuwachs zu Lasten der SPD?

Noch seien die Stimmen nicht alle ausgezählt, erklärte der Parteichef. „Ich bin nach wie vor verhalten optimistisch, dass wir die Nase vorn haben werden.“ So seien Stimmzuwächse bei den Grünen teils zu Lasten der SPD gegangen.

Zuversicht für Stichwahlen

Althusmann sieht vor allem das Ergebnis der CDU bei der Wahl des Regionspräsidenten in der Region Hannover als „großen Erfolg“. Hier hat CDU-Kandidatin Christine Karasch die Stichwahl erreicht. „Auch in Osnabrück und Wolfsburg sind wir vorne.“ Die CDU sei zuversichtlich für die Stichwahlen und werden in den kommenden zwei Wochen noch einmal Gas geben. „Es scheint so zu sein, dass die CDU in Teilen Niedersachsens wieder eine starke Kraft sein wird“, sagte Althusmann.

Von Marco Seng