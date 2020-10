Hannover

Niedersachsens Landesregierung hat am Dienstag den Termin für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr festgelegt. Sie sollen vierzehn Tage vor den geplanten Bundestagswahlen am Sonntag, 12. September 2021, stattfinden. An diesem Tag sind die Bürger aufgerufen, Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie die Mitglieder der Kreistage und in der Region Hannover die Mitglieder der Regionsversammlung zu wählen. Gleichzeitig wird auch über die Zusammensetzung der Stadtbezirksräte und der Ortsräte abgestimmt.

Pistorius wünscht sich hohe Wahlbeteiligung

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) sprach von einem „wichtigen Tag im Kalender 2021“. Bei den Kommunalwahlen hätten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, direkt darüber abzustimmen, wie die politischen Verhältnisse unmittelbar vor Ort aussehen. „Jede und jeder hat die Möglichkeit, direkt auf demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen – ich wünsche mir, dass möglichst viele diese Chance wahrnehmen“, sagte der Innenminister, der sich eine hohe Wahlbeteiligung wünscht.

Ebenfalls für den 12. September 2021 sind auch Direktwahlen in den Kommunen terminiert, in denen die Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten endet, also beispielsweise der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Sie werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Dieser Zeitraum entspricht auch der Wahlperiode der Gewählten in den kommunalen Vertretungen.

