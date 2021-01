Schieren

Kein Bundesbezugsschein, kein vorzulegender Personalausweis, kein kompliziertes Verfahren, keine Fahrt in die Stadt, kein Schlangestehen: Unbürokratisch, ohne viel Federlesens zu machen haben Schierens Gemeindevertreter 1340 Mund-Nase-Schützer des Typs FFP2 besorgt, um sie unters Dorf-Volk zu bringen.

Grund sind verschärfte Corona-Regeln

Seit dem 25. Januar gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Schleswig-Holstein – und damit auch im Kreis Segeberg, wo das kleine Dorf Schieren liegt. Im öffentlichen Personennahverkehr, beim Einkaufen und in Fußgängerzonen: Überall dort, wo Menschen sich begegnen können, muss die medizinische Variante getragen werden. Also mindestens der meist himmelblaue OP-Schutz, oder viren-filternde Masken der Standards N95, KN95 oder FFP2.

Anzeige

Schierens Bürgermeister Hans-Werner Schumacher hat Masken in Zehnerpacks umgetütet. Quelle: hfr/privat

Zufällig hatte Judith Horn im Fernsehen erfahren, dass der Bremer Senat kostenlos Masken verteilen will. „Da dachte ich, das müsste doch hier auch möglich sein.“ Ein paar kurze Gespräche mit den anderen Gemeindevertretern – alle gehören der Wählergemeinschaft „Wir für Schieren“ an – schon kam die Sache ins Rollen und nahm schnell Fahrt auf.

„Wir wollten die Masken-Verteilung einfach und schnell“

„Wir wollten hier nicht rumlaufen und gucken, wer darf kostenlos, wer ist alt genug, wer nicht. Das ist doch viel zu kompliziert“, betont Bürgermeister Hans-Werner Schumacher. „Wir wollen allen ermöglichen, sich und andere effektiv und unabhängig von den eigenen finanziellen Mitteln und Möglichkeiten zu schützen. Und das so schnell wie möglich.“

Zur Galerie Masken für Schieren

Corona-Schutz darf keine Geldfrage sein

„Wir wissen nicht, wie es dem Einzelnen finanziell geht, aber die Lage gerade in Corona-Zeiten ist für alle angespannt“, sagt Judith Horn. „Der Schutz sollte keine Frage des Geldes sein.“ „Und dann muss man ja auch erst mal an sie herankommen. Gerade für alte Menschen auf dem Land ist das nicht immer leicht“, ergänzt Dirk Ludwig. Ohne großes Brimborium wurden Angebote eingeholt, denn trotz aller Eile sollte alles seine Ordnung haben.

Bürgermeister Hans-Werner Schumacher übernahm das Eintüten

Schließlich wurden 1340 FFP2-Masken in Bad Segeberg gekauft. Bürgermeister Schumacher übernahm das Eintüten zu je zehn Stück. Barbara Kahlke, Dirk Ludwig, Judith und Michael Horn kümmerten sich um die Verteilung unter Einhaltung der Corona-Regel.

Am letzten Januarwochenende hat jeder der rund 130 Haushalt in Schieren zehn FFP2-Masken im Briefkasten gehabt. „Wir wollten das zum Schutz nicht persönlich überreichen“, sagt Barbara Kahlke. Dass es gelegentlich doch dazu kam, ist wohl vor allem dem Wintereinbruch geschuldet. So wie bei Michael Mücke, der gerade beim Schneeschieben war: „Richtig prima finde ich das. Eine sehr gute Idee.“ Und wenn Masken übrig sind? Barbara Kahlke: „Die bekommt die Feuerwehr, das ist schon abgemacht.“

Von Heike Hiltrop