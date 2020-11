Bremen

Zum besseren Schutz vor dem Coronavirus sollen Risikogruppen im Bundesland Bremen ab Freitag kostenlose FFP2-Masken erhalten. „Gedacht sind die Masken für ältere Bürgerinnen und Bürger, also ab 65 Jahre aufwärts, und für Menschen mit Vorerkrankungen“, sagte der Sprecher des Senats, Christian Dohle. „Wir wollen den bürokratischen Aufwand dabei so gering wie möglich halten. Erforderlich sind kein Attest und kein Rezept. Es reicht, den Anspruch glaubhaft vorzutragen.“

Am Freitag beginnt nun die Ausgabe in Bremer Apotheken. Das berichtet der Weser-Kurier. Die Organisation und Verteilung läuft über die Apothekerkammer. Menschen ab 65 Jahren bekommen pro Monat eine Packung mit je zehn Masken. Eine Kontrolle, ob die Person bereits das erforderliche Alter erreicht hat, soll es in den Apotheken nicht geben.

Besserer Schutz für Senioren mit FFP2-Masken

Der FFP2-Standard bietet einen höheren Schutz gegen Tröpfcheninfektionen als einfache Mund-Nase-Bedeckungen.

Der Senat stellt dafür zunächst zwei Millionen Euro bereit. Dem Sprecher zufolge reicht das für rund eine Million Masken. Das Land Bremen hat rund 680.000 Einwohner.

