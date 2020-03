Mehrum

Vor einigen Jahren rechnete der Vorstand der Stadtwerke Hannover vor, was er dafür ausgeben werde, das Kraftwerk Mehrum komplett abzubauen und dort nur noch eine grüne Wiese zu hinterlassen. Davon ist keine Rede mehr: Steinkohle wird dort zwar tatsächlich nicht mehr lange verfeuert. Doch danach gibt es gleich mehrere Optionen: Gaskraftwerk – und vielleicht auch eine Wasserstofffabrik.

Standort liegt ideal

Vor allem die Idee, ein Zentrum für Produktion und Verteilung von Wasserstoff zu schaffen, passt in die Zeit. Die Mehrumer haben es früh geschafft, große Industriekunden, Netzbetreiber und Wissenschaftler an einen Tisch zu holen. Das war klug. Zumal der Standort ideal zwischen Industriezentren und an Knotenpunkten von Strom- und Gasleitungen liegt.

Das Land Niedersachsen setzt zunehmend auf Wasserstofftechnologie. Die Verantwortlichen in Mehrum sind vorn dabei, Fachkräfte und Flächen sind vorhanden. Letzteres ist ein nicht zu unterschätzender Faktor: Etwas Vergleichbares auf der grünen Wiese aufzubauen, würde allein durch die nötigen Genehmigungsverfahren mehrere Jahre länger dauern. Ein Komplett-Aus für den Standort Mehrum wäre daher politisch und wirtschaftlich unsinnig.

Plötzlich mit Vorsprung ins Rennen

Sollte bei der Wasserstofftechnologie der Durchbruch gelingen, geht das Dorf am Mittellandkanal, eben noch Symbol eines aussterbenden Energieträgers, plötzlich mit Vorsprung ins Rennen. Für die Wirtschaftsregion Hannover-Wolfsburg-Braunschweig kann das nur gut sein. Denn wie sich die Energieversorgung für die nächsten Jahrzehnte sichern lässt, ist gerade bei Konzernen wie VW oder Salzgitter eine zentrale Frage.

