Celle

Im Kreis Celle hat sich in der Nacht zum Montag ein tödlicher Unfall ereignet: Polizeibeamte des Heidekreises wollten Opel auf der Landestraße 240 zwischen Dethlingen und Müden kontrollieren. Doch der Fahrer gab Gas und raste – laut Polizei – mit „extrem überhöhter Geschwindigkeit“ davon.

Die Polizei konnte nicht so schnell folgen, fand den Wagen aber wenig später wieder: Er lag in Poitzen in der Örtze auf dem Dach. Trotz sofortiger Erster Hilfe starb der 32-jährige Fahrer noch am Unfallort. Nach ersten Ermittlungen war der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss gelandet. Warum der 32-Jährige vor der Kontrolle floh, ist bisher nicht bekannt.

Von RND/sbü