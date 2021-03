Ehra

Bei einem Unfall im Kreis Gifhorn auf der Bundesstraße 248 zwischen Voitze und Ehra ist am Donnerstagmittag an einem Lastwagen Totalschaden entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt, muss sich aber mehreren Strafverfahren stellen. Auf der Straße kam es über Stunden zu Behinderungen.

Laut Polizei fuhr der Lastwagen gegen 12.30 Uhr aus Voitze in Richtung Ehra. Auf einer langen Geraden vor Ehra kam er nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer wollte beim Eintreffen der Polizei flüchten, konnte jedoch schnell gestellt werden. Warum er flüchten wollte, wurde im Anschluss klar: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Bildergalerie: Lkw kollidiert mit Baum

Zur Galerie Spektakulärer Verkehrsunfall zwischen Voitze und Ehra: Ein Lkw kollidierte mit einem Baum, der Fahrer wollte vor der Polizei flüchten.

Zugmaschine und Anhänger des mit Dämmstoffplatten beladenen Gespanns wurden durch die Kollision mit dem Baum zerstört. Trümmerteile lagen am Straßenrand und auf dem Acker verteilt. Mit der Bergung wurde eine spezielle Firma beauftragt. Die Feuerwehr musste Diesel abpumpen. Jedoch lief auch einiges an Treibstoff aus, so dass das Erdreich ausgekoffert werden muss. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend hinein an.

Von Christian Albroscheit