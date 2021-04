Goslar

Ein in Vollbrand stehender Lieferwagen für warme Speisen hat in Lutter am Barenberge (Landkreis Goslar) ein Zweifamilienhaus und drei geparkte Autos in Flammen gesetzt. Es entstand nach Polizeiangaben vom Sonntag dadurch ein Schaden von circa 250.000 Euro. Aus zunächst ungeklärter Ursache fing das Fahrzeug am Samstagnachmittag Feuer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Wagen rollte gegen die Fassade des Hauses. An einem Nachbargebäude gingen wegen der entstehenden Hitze Fensterscheiben zu Bruch. Teile des Zweifamilienhauses wurden durch die Flammen unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Von RND/lni