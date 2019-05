Hildesheim

Ein an Masern erkrankter Erwachsener ist im Kreis Hildesheim gestorben. Die Infektion habe maßgeblich zum Tod beigetragen, ob sie tatsächlich die Ursache gewesen sei, werde erst in einigen Wochen feststehen, sagte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag. Weder zum genauen Alter noch zum Geschlecht des Toten machte die Sprecherin Angaben.

Eine Präzision gibt es dennoch: Die Person ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. In der Familie des Todesopfers habe es vorher einen Masernfall gegeben, hieß es vom Kreis. Laut Verwaltung sei die Person acht Tage vor dem Tod gegen die Infektionskrankheit geimpft worden. Fünf Tage später sei der für Masern typische Hautausschlag entdeckt worden.

Den letzten Masern-Toten in Niedersachsen gab es 2001

Nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes wurden in Niedersachsen seit 2001 keine Maserntoten registriert. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes gibt es jährlich drei bis sieben Todesfälle durch Masern bundesweit.

In Hildesheim hat es seit Beginn des Jahres mehrere Masernfälle gegeben. So mussten im März mehrere Schulen wegen zahlreicher erkrankter Kinder schließen. Erst am Montag war bekannt geworden, dass in Hannover ein Mitarbeiter einer Grundschule an Masern erkrankt ist. 46 Kinder und 20 Erwachsene müssen zunächst zu Hause bleiben, weil unklar ist, ob ihr Impfschutz gegen die gefährliche Viruserkrankung ausreicht.

Bei der von Gesundheitsminister Jens Spahn geplanten Impfpflicht bei Masern müssten rund 600.000 Menschen nachgeimpft werden.

Das müssen Sie über Masern wissen Die Zahl der Masernerkrankungen ist in diesem Jahr deutlich höher als in anderen Jahren. In Niedersachsen hat das Landesgesundheitsamt seit Jahresbeginn mehr als 70 Masernfälle registriert. Im gesamten Jahr 2018 gab es landesweit nur 18 Erkrankungen. Wie ist die ungewöhnlich starke Ausbreitung der Masern zu erklären? Seit 1970 werden in Deutschland Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren routinemäßig gegen Masern geimpft, die Krankheit schien hierzulande dauerhaft auf dem Rückzug zu sein. Womöglich hat das dazu geführt, dass viele Eltern inzwischen die Gefahr einer Ansteckung unterschätzen. Experten beobachten eine wachsende Impfmüdigkeit. Häufig werde die zweite Impfung vergessen, die im Abstand von mindestens vier Wochen nach der ersten zur Immunisierung erforderlich ist. Zuletzt sank die Impfquote gegen Masern in Niedersachsen nach Angaben des Sozialministeriums auf nur noch 93,3 Prozent; angestrebt werden mindestens 95 Prozent Hat die Impfung auch Risiken? Mediziner weisen darauf hin, dass Masern nicht selten zu Hirnhautentzündungen mit dauerhaften geistigen Einschränkungen führen und sogar tödlich enden können. Sie raten insbesondere von sogenannten Masernpartys ab, bei denen Eltern ihre Kinder bewusst dem Risiko einer Ansteckung aussetzen. Im Internet kursieren unterdessen längst widerlegte, teilweise sogar gefälschte Studien über angebliche immense Impfrisiken, wie die von Andrew Wakefield, die bis heute als „alternative Wahrheit“ verbreitet werden. Leichte Nebenwirkungen der Impfung, wie Fieber oder Hautflecken, können allerdings kurzzeitig auftreten. Je weniger Geimpfte es gibt, desto größer wird aber die Gefahr einer schwerwiegenderen Ansteckung. Das Landesgesundheitsamt hebt die gesellschaftliche Verantwortung der Einzelnen hervor. Eine höhere Impfquote erhöhe auch die Sicherheit jener, die sich nicht impfen lassen dürfen, etwa Menschen mit einer Immunschwäche und Schwangere.

Von RND/dpa/sbü