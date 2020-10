Leer

Die am Wochenende im Kreis Leer nachgeholten Osterfeuer haben rund ein Dutzend Einsätze der Feuerwehr zur Folge gehabt. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil besorgte Passanten zum Teil nur einen Feuerschein gesehen hätten oder den Rauch nicht hätten zuordnen können. In Wymeer und auch in Jübberde habe der Qualm so gewirkt, als ob es zu Gebäudebränden gekommen sei, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Osterfeuer im Frühjahr fielen wegen Corona aus

Allerdings musste die Feuerwehr in Langholt und in Collinghorst auch aus anderem Grund eingreifen. Dort sei bei Feuern nämlich mehr Sperrmüll als alte Sträucher verbrannt worden. In einem weiteren Fall in Hesel habe das Feuer unbeaufsichtigt direkt neben einem Maisfeld gebrannt. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Flammen ab.

Die Brauchtumsfeuer durften im Frühjahr wegen der Corona-Krise weder öffentlich noch privat abgebrannt werden. Deshalb einigten sich Kreis, Städte und Gemeinden gemeinsam auf das erste Oktoberwochenende als Nachholtermin.

In heidnischer Zeit wurde den Flammen eine erneuernde Kraft zugeschrieben. Das Feuer sollte den Winter vertreiben. Mit der Christianisierung Mitteleuropas wurde der heidnische Kult von der Kirche umgedeutet. Das Feuer steht seitdem für die Freude über die Auferstehung Jesu, das „Licht der Welt“.

