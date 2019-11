Landesbergen

Der Grabstein fällt ins Auge, sobald man den Friedhof betritt. Er steht gleich rechts, groß, schwarz, glänzend. In goldfarbener Schrift steht dort: „Familie Plagge – Zum stillen Gedenken.“ Die Inschrift befindet sich allerdings auf der falschen, auf der Rückseite des Steins. Auf der dem Grab zugewandten Seite steht alles, wie man es kennt. Namen, Daten: Erna Plagge, Ute Plagge, Mutter und Tochter. Nur der Vater fehlt. Ludwig Plagges Name durfte nicht mit drauf. Er liegt hier auch nicht. Er ist nicht einmal normal gestorben. Er wurde hingerichtet, als SS-Mann, KZ-Aufseher, Mörder. Für ihn gibt es die Rückseite des Grabsteins.

„Zum stillen Gedenken“ an einen Nazi: die Rückseite des Plagge-Grabsteins auf dem Friedhof Landesbergen. Quelle: Bert Strebe

Von Plagge spricht man nicht gern

Landesbergen an der Weser im Kreis Nienburg ist ein fast 1000 Jahre alter Ort mit gut 2500 Einwohnern. Fremden zeigt man gern die Feldsteinkirche und die Holländerwindmühle, in der auch geheiratet werden darf. Was man weniger hervorhebt, ist, dass von hier ein Mann stammt, der in Ernst Klees Standardwerk über das Personal von Auschwitz als „einer der brutalsten und grausamsten SS-Männer“ und als „Menschenschinder“ bezeichnet wird: Ludwig Plagge, 1910 geboren.

Vorderseite: Das Grab von Erna (Witwe) Plagge und Ute (Tochter) Plagge. Quelle: Bert Strebe

Plagges Geschichte und die seiner Familie erschließt sich, wenn man KZ-Berichte und Biografien liest – und zwei Menschen fragt. Der eine ist der Landesberger Pastor Andreas Dreyer, Jahrgang 1962, aus Sarstedt stammend, seit 29 Jahren in der Gemeinde, ein moralisch gefestigter Arbeiter im Weinberg des Herrn. Der andere ist Peter Vogel, 71, Seniorchef einer Nienburger Steuerberatungsfirma, federführend in diversen Stiftungen. Und Vorsitzender einer Plagge-Stiftung. Keiner Ludwig-Plagge-Stiftung, sondern einer Ute-Plagge-Stiftung.

Blutrünstig und sadistisch

Es ist in diesen Tagen ziemlich genau 80 Jahre her, dass der Landesberger Bauernsohn Ludwig Plagge sich in einem Lehrgang in Sachsenhausen für die Arbeit in Konzentrationslagern ausbilden ließ. Er kam als einer der ersten SS-Männer nach Auschwitz, war 1941 an der „Probevergasung“ von sowjetischen Kriegsgefangenen mit Zyklon B beteiligt. 1943 wurde er Leiter des sogenannten Zigeunerlagers in Auschwitz, später stand er einem Regensburger KZ-Außenlager vor. Unter Häftlingen galt er als blutrünstig, sadistisch, als „berüchtigter Trinker“.

Zum Tod durch den Strang verurteilt

Wenn Plagge Lagerinsassen zum angeblichen Sport trieb, blieben blutüberströmte Menschen auf dem Platz liegen. Er stellte Inhaftierte persönlich an die Wand und erschoss sie. Einmal zwang er einen Mann, sich selbst zu erhängen. Bei Kriegsende versteckte er sich in den Wäldern um Landesbergen, aber die Alliierten fassten ihn und lieferten ihn an Polen aus. Am 22. Dezember 1947 wurde er im Krakauer Auschwitzprozess zum Tod durch den Strang verurteilt und am 24. Januar 1948 exekutiert.

Ludwig Plagge. Quelle: Oberstes Nationaltribunal Polen

Plagges Stellung in der SS hatte es ihm erlaubt, seine Frau nach Auschwitz zu holen. Was sie dort gemacht hat, ist unbekannt. Bekannt ist, dass Tochter Ute im September 1942 in Auschwitz geboren wurde, jedenfalls sei das in Landesbergen so berichtet worden, erzählt Pastor Dreyer, und dass die Geburtsurkunde gefälscht war. Als Geburtsort ist dort Gleiwitz genannt.

Tochter war ahnungslos

Ute Plagge wusste offenbar selbst noch als junge Frau nicht, wer ihr Vater war. Nach einem brillanten Abitur ging sie nach Marburg zum Studieren, verliebte sich, verlobte sich, erzählt Peter Vogel. Dann aber entdeckte der Verlobte, wessen Tochter er da heiraten wollte, sagte es ihr und löste die Verbindung. Ute Plagge ist daran zerbrochen, ist krank geworden, seelisch, geistig, und hat sich zeit ihres Lebens nicht davon erholt. Dass sie oft verwirrt war, Unverständliches murmelte, hat der Pastor selbst erlebt.

Zunächst Gedenken an SS-Mann

In Landesbergen gibt es ein Ehrenmal mit zwölf Gusstafeln, darauf stehen die Namen der Kriegstoten seit 1870. Als Dreyer in den Ort kam, stand auch Ludwig Plagge, der als Täter da nicht hingehörte, auf einer Tafel. Dreyer musste lange kämpfen, bis schließlich im Mai 2011 der Name herausgeschnitten wurde, eine helle Rille zeugt noch davon. „Plagge, das war das dunkle Geheimnis des Ortes“, sagt der Pastor.

Schnittstelle: Gedenktafel am Kriegerdenkmal Landesbergen. An der hellen Rille ist zu erkennen, wo der Name Ludwig Plagge entfernt wurde. Quelle: Bert Strebe

Peter Vogel hörte zum ersten Mal von Ludwig Plagge, als dessen Witwe Erna Plagge bei ihm auftauchte. Sie wollte eine Stiftung einrichten, um ihre Tochter versorgt zu wissen. Stiftungskapital: das Geldvermögen der Frauen plus das Haus, in dem sie lebten, das Elternhaus von Ludwig Plagge, plus ein zweites unbebautes Grundstück – alles zusammen mehrere Hunderttausend Euro. So geschah es, aber dann starb Ute Plagge mit 66 Jahren noch vor ihrer Mutter, und Erna Plagge starb anderthalb Jahre später mit fast 96.

Noch zu Lebzeiten hatte die Witwe den Namen ihres Mannes mit auf den Stein auf dem Grab ihrer Tochter setzen lassen wollen, der Kirchenvorstand untersagte das. Ihr Gedenken an ihren Mann ließ sie deswegen auf die Rückseite schreiben, vage formuliert: „Familie“. Die Kirchenoberen tolerierten es. Sie tolerierten aber nicht, dass Vogel das Wohnhaus der Plagges im Namen der Stiftung zwecks Einrichtung eines Cafés verkaufen wollte.

Hausverkauf gescheitert

Knackpunkt war nicht das Café oder dass die Lebenshilfe es mit behindertem Personal betreiben wollte. Pastor Dreyer und auch die Landesberger Bürgermeisterin Heidrun Kuhlmann waren skeptisch, weil es im Haus auch einen Raum mit Erinnerungen an die Familie geben sollte ( Vogel sagt dazu: nur mit Bildern, die Ute Plagge gemalt hatte). Man wollte keine Neonazis anlocken, man wusste nicht, woher das Geld der Plagges stammte. „In der Stiftung ist doch kein Pfennig von Ludwig Plagge drin“, zürnt Vogel noch heute. „ Ute Plagge war doch selbst ein Opfer ihres Vaters.“ Am Ende löste die Lebenshilfe den Vertrag, offiziell aus wirtschaftlichen Gründen. Und Vogel und Dreyer sind seitdem nicht gut aufeinander zu sprechen.

Inzwischen ist das Wohngebäude an Leute von auswärts verkauft worden. Und auf dem zweiten, früher unbebauten Plagge-Grundstück steht neuerdings auch ein Haus. Die Plagges existieren jetzt nicht mehr als Grundeigentümer in Landesbergen. Vogel fördert mit den Erträgen der Stiftung junge Sportler und Musiker und Schulklassen, die KZs besuchen wollen.

Lückenhafte Erinnerungen

Alles gut am Ende? Wer nachfragt im Ort, wie Plagge heute gesehen wird und wer eigentlich damals nach dem Krieg den KZ-Schlächter auf der Gedenktafel bei den Gefallenen einsortiert hat, stößt immer noch auf Schweigen und lückenhafte Erinnerungen. „Hier will außer dem Pastor keiner darüber reden“, sagt jemand, der sich in Landesbergen auskennt. Und fügt an, dass Dinge, die man totschweigt, damit nicht vorbei sind.

Von Bert Strebe