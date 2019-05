Delmenhorst

Bei einem Zusammenprall mit einem Lastwagen ist am Mittwochmorgen ein 36 Jahre alter Autofahrer im Kreis Oldenburg gestorben. Der Mann habe auf der Bundesstraße 212 ein Auto überholen wollen und sei im Gegenverkehr mit dem Laster zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Bremer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Mit leichten Verletzungen wurde der 68-jährige Fahrer des Lkw in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die B212 wurde zwischen Krögerdorf und Bookholzberg gesperrt.

Von RND/dpa