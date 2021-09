Lindern

Ein Brand einer Lagerhalle in Lindern (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg hat Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Das Feuer brach am späten Dienstagabend in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Etwa 5000 bis 10.000 Quaderballen Heu sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge hätten sich darin befunden.

Anwohner waren aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben der Polizei waren 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Mittwochmorgen an. Verletzt wurde niemand.

Von RND/lni