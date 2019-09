Hannover

Mit einem ungewöhnlichen Fall von Treibstoffdiebstahl muss sich die Polizei auseinandersetzen: Unbekannte haben am Wochenende aus einem auf dem Parkplatz Papenbrink abgestellten Lastwagen 1000 Liter Diesel abgepumpt. Zeitgleich leiteten sie Gas in die Fahrerkabine des Lastwagens, wie die Polizei feststellte. Der 52 Jahre alte Fahrer, der dort seit Freitagabend seine Ruhepause verbrachte, wurde Sonntag gegen 10.30 Uhr durch Rütteln an der Fahrertür wach. Dabei bemerkte er den Gasgeruch, und ihm wurde übel. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon (0511) 109-8930 melden.

Von RND/sbü