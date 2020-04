Dinklage

Es war der 9. Juni 2016. Josef Arlinghaus, Baggerführer eines kleinen Bauunternehmens in Dinklage im Kreis Vechta, hatte den Auftrag, auf dem Friedhof der örtlichen katholischen St.-Catharina-Gemeinde eine Hecke auszugraben. Plötzlich entdeckte er etwas in dem Baggergut. Eine Dose. Kunststoff. Blau. Er schaute sie sich genauer an – und damit begann eine Geschichte, die bis heute Stadtgespräch im kleinen Dinklage ist. Denn Josef Arlinghaus hatte einen Schatz gefunden. Und auf den erheben jetzt viele einen Anspruch.

Im ersten Moment war da nur eine Tupperdose voller Geld und Gold. Die Polizei wurde verständigt. Man fand drei weitere Dosen. Am nächsten Tag inspizierte man auf Arlinghaus’ Vorschlag hin die abgebaggerte Erde, die schon abgefahren worden war: Noch mal drei Dosen kamen zum Vorschein. Gesamtwert des Schatzes damals: 481.500 Euro. Gesamtwert heute, wegen des gestiegenen Goldpreises: fast 650.000 Euro.

Fundsache oder nicht?

Zunächst dachte man in Dinklage an ein heimliches Drogendealervermögensdepot. Die Polizei prüfte, fand aber keinen Hinweis auf Straftaten und übergab den Schatz der Stadt. „Als Fundsache“, wie die örtliche Oldenburgische Volkszeitung am Dienstag in einer detaillierten Falldarstellung vermerkte. Was deswegen interessant ist, weil die Stadtverwaltung erst mal einen Anwalt konsultierte, um zu prüfen, wem Geld und Gold zustanden. Dem Baggerfahrer? Seinem Chef? Der Kirche? Weder noch, sagte der Anwalt. Es handele sich mitnichten um einen Fund. Denn niemand habe den Schatz verloren. Damit falle das Vermögen an die Stadt.

Das bedeutete nicht nur, dass Arlinghaus das Geld nicht bekommen sollte. Es bedeutete auch: Es gab nicht mal Finderlohn. Die Stadt wollte dennoch „freiwillig“ so etwas wie eine Anerkennungssumme rausrücken, ungefähr in Höhe des gesetzlichen Finderlohns – der hätte damals bei gut 14.000 Euro gelegen.

Josef Arlinghaus war damit nicht zufrieden. Er beauftragte seinerseits einen Anwalt, der zu dem Schluss kam, juristisch habe der ursprüngliche Eigentümer des Schatzes den Besitz in dem Moment verloren, in dem Arlinghaus das umgebende Erdreich bewegt habe. Damit sei der Finder nach sechs Monaten der neue Eigentümer.

E-Mail kurz vor Fristablauf

Stadt und Baggerfahrer befinden sich derzeit in einem Rechtsstreit. Arlinghaus will alles. Die Stadt wiederum hätte auch ohne Klage das Gold nicht gleich verscherbeln und den Erlös dem Stadtsäckel zuführen können, sie musste drei Jahre warten, ob sich der ursprüngliche Eigentümer meldet. Diese Frist nun wäre am Montag, 24 Uhr, abgelaufen. Um 17:34 Uhr ging im Rathaus eine E-Mail ein: Eine Frau aus Bremen meldete sich und teilte mit, der Schatz stamme wohl ursprünglich aus dem Nachlass ihres Vaters. Geld und Gold wurden offenbar entwendet. Jetzt prüfen wieder die Anwälte.

Die Gemeinde St. Catharina wäre übrigens auch nicht abgeneigt, ihre Finanzen aufzubessern. Sie hat ebenfalls Ansprüche angemeldet. Aber man wolle erst warten, wie der Streit zwischen den anderen Beteiligten ausgehe, heißt es im Pfarrhaus.

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe