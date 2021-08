Baddeckenstedt

Die Firma sieht völlig unspektakulär aus. Man kann einfach so aufs Gelände fahren, kein Tor, kein Pförtner, keine Sicherungsmaßnahmen. Zwei Lkw, aus Rumänien und Polen, stehen zwischen den weißen, fensterlosen Hallen, ein Fahrer läuft mit Papieren in der Hand zu den schon etwas betagten Bürocontainern, die an die letzte Halle angeflanscht sind. Ein junger Mann steht dort hinter der Trennscheibe. Nein, sagt er, nachdem der Fahrer abgefertigt ist, er könne keine Auskünfte geben. Nein, von den Chefs sei niemand da. Ja, er werde die Rückrufbitte weiterleiten.

Der Betrieb heißt PLG mbH, er residiert in dem Dorf Klein Elbe im Kreis Wolfenbüttel. Das Kürzel PLG steht für „Projekte, Logistikdienstleistungen, Gefahrstofflagerung“. Bei den Gefahrstoffen handelt es sich vor allem um Pflanzengifte: Herbizide, Fungizide, Insektizide. Sie machen den Löwenanteil des Geschäfts der PLG aus, dem Vertrieb von Chemikalien. 5 Millionen Euro Umsatz, etwa 20 Mitarbeiter.

7200 Tonnen Gift

Die meisten Produkte, die hier gehandelt werden, sind gewässergefährdend, manche müssen nach den internationalen Kennzeichnungsregeln für Gefahrgüter sogar mit einem Totenkopfsymbol versehen sein. Die Einstufung lautet „akute Toxizität“ der Kategorien 2 oder 3, was bedeutet: schwere oder äußerst schwere akute Gesundheitsgefährdung oder Tod bei Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt. Bisher durften von all diesen Stoffen zusammen 200 Tonnen in dem Betrieb gelagert werden. Künftig sollen es 7200 Tonnen sein. Was einige Anwohner extrem beunruhigt.

Der Hengstebach in Baddeckenstedt murmelt in seinem Bachbett. Auf der Brücke: Christoph Lowes (von links), Friederike Kohn, Reinhold und Christiane Determann und Lutz Wedel. Sie fürchten Hochwasser und protestieren deswegen gegen eine Vergrößerung des Chemikalienhändlers PLG. Quelle: Bert Strebe

Der Ort Klein Elbe (300 Einwohner) bildet mit dem benachbarten Groß Elbe (800 Einwohner) die Gemeinde Elbe, die wiederum zur Samtgemeinde Baddeckenstedt gehört. Es ist eine beschauliche Gegend, Fachwerk, Felder, Hügel. Direkt neben dem Firmengelände der PLG verläuft der Hengstebach, ein Zufluss der Innerste. Der Bach, flach, gesäumt von Gräsern, Disteln und Brennnesseln, ist ein stilles, fast verträumtes Gewässer. Meistens jedenfalls. In den Jahren 2007, 2013 und 2017 trat er durch Starkregen und durch Abflussrückstau wegen der ebenfalls vollen Innerste über die Ufer und überflutete seine Randbereiche, die Straßen in der Nähe waren unpassierbar.

Das ist es, was Christiane und Reinhold Determann, Friederike Kohn, Christoph Lowes und Lutz Wedel, Anwohner aus Klein und Groß Elbe, derzeit umtreibt. Denn sollte der Hengstebach wieder einmal Hochwasser führen, dann bestehe durch die PLG-Chemikalien Gefahr für die Menschen der Region. Vor allem die Determanns und Friederike Kohn haben Angst, weil sie nicht an die öffentlichen Wasserleitungen angeschlossen sind, sondern eigene Trinkwasserbrunnen betreiben, nur ein paar Hundert Meter von der PLG entfernt. „Wir tauchen aber in keinem Gutachten auf“, sagt Christiane Determann. Und sie wären wohl auch nicht die einzigen Betroffenen: „Wenn der Bach vergiftet wird, geht das bis nach Bremen“, sagt Reinhold Determann. „Und die Flussbetten sind dann ebenfalls verseucht“, ergänzt Christoph Lowes.

Kein Tor, kein Pförtner: Hallen der Firma PLG. Quelle: Bert Strebe

Die Hallen, in denen die PLG arbeitet, gehörten früher zu einer Konservenfabrik, betrieben von der Paderborner Nahrungsmittelproduzentenfamilie Stute. Eingeweiht wurde der Betrieb dem Dorftratsch zufolge in den Neunzigern vom früheren SPD-Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke, und zwar, bevor die Fabrik eine Baugenehmigung besaß (Funke war immer robust, was Formalitäten anging).

Die PLG hat die Örtlichkeiten gemietet; bereits 2018 stellte sie einen Antrag auf Erweiterung, den das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig jetzt genehmigt hat. Das Amt verzichtete dabei auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung und verneinte eine Hochwassergefahr. Schon das mit der Umweltverträglichkeitsprüfung nennt Friederike Kohn „grob fahrlässig“. Vollends unverständlich findet die Runde der Anwohner den Umgang der Behörde mit der Überflutungsgefahr.

Hochwassergebiet gesichert

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hat nämlich gerade, im Januar, ein Überschwemmungsgebiet entlang des Hengstebachs „gesichert“, wie das im Behördendeutsch heißt: Das Areal ist noch nicht gesetzlich als Hochwassergebiet festgelegt, das wird aber passieren. Die Grenze verläuft exakt auf der des PLG-Geländes.

Für dieses Grundstück, also das der PLG, hat sogar die Gewerbeaufsicht ein „erhöhtes Risiko für eine Hochwassergefährdung“ ausgemacht. Das Amt meint aber, dass dagegen ein chemikalienresistenter Fußboden in den Hallen sowie Flutsperren in den Türen und ein paar Pumpen ausreichten. Zudem gibt es einen etwa einen Meter hohen Damm am Rand des Grundstücks – von dem die Gewerbeaufsicht allerdings selbst sagt, dass er nicht dem Stand der Technik entspricht und mutmaßlich nicht dicht ist. Trotzdem hält das Amt an der (faktisch richtigen) Aussage fest, die PLG liege außerhalb des Überschwemmungsgebiets. Sie liegt ja bloß direkt daneben.

So sah es 2007 aus: Überflutung des Hengstebachs, fotografiert von einem Anwohner. Die Gebäude im Hintergrund gehören allerdings nicht zur PLG. Quelle: Christoph Lowes

Dass die Behörden auch nach den Überflutungsbildern aus Rheinland-Pfalz und NRW bei ihren Einschätzungen bleiben, können die Elber Bürger nicht fassen. Obendrauf kommt für sie, dass die Zufahrt zum Betrieb mit gut fünf Metern so schmal ist, dass sich keine zwei Lkws begegnen können. „Was, wenn da einer umkippt?“, fragt Christiane Determann.

So was prüft das Gewerbeaufsichtsamt nicht, das ist Sache der Kommune, also der Samtgemeinde Baddeckenstedt und der Gemeinde Elbe. Die Samtgemeinde hatte erst keine Bedenken gegen die Erweiterung, dann doch, dann wieder nicht: Sie war zunächst an der Genehmigung beteiligt, legte nach dem Bescheid Widerspruch ein, zog ihn nun wieder zurück. Bürgermeister Klaus Kubitschke sagt, letztlich habe ihn ein Gespräch mit dem Gewerbeaufsichtsamt überzeugt, dass alles rechtskonform sei.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein „Büroversehen“

In dem Moment, in dem die Widersprüche von Friederike Kohn und dem Ehepaar Determann und anderen gegen die Firmenerweiterung beim Amt eingingen, hat die Gewerbeaufsicht den Sofortvollzug der Genehmigung angeordnet, sprich: Die PLG kann schon mal anfangen, auch ohne abgeschlossenes Genehmigungsverfahren. In der Begründung findet sich eine Passage, in der von der Gefahr wirtschaftlicher Verluste „meiner Mandantschaft“ die Rede ist. Da hat offensichtlich die zuständige Sachbearbeiterin einfach Textabschnitte aus Anträgen des PLG-Anwalts in den Behördenbescheid hinüberkopiert. Gewerbeaufsichtsamtschefin Petra Artelt spricht von einem „Büroversehen“, betont aber, dass die Angaben der Firma „keineswegs ungeprüft übernommen“ worden seien.

Baddeckenstedt ist übrigens nicht der einzige Ort, in dem die PLG im Moment im Fokus der Öffentlichkeit steht. In Harlingerode, einem Stadtteil von Bad Harzburg, besitzt das Unternehmen seit 2016 weitere Lagerkapazitäten, die derzeit auch vergrößert werden; hier kann ebenfalls (wie in Baddeckenstedt ist auch in Harlingerode die Gewerbeaufsicht Braunschweig zuständig) gebaut werden, obwohl das Verfahren noch nicht zu Ende ist. Strittig ist das auch, weil die Firma zuvor von der Stadt vertraglich verpflichtet worden war, einen vier Meter hohen Schutzwall zu errichten, um die Nachbarschaft vor Störfällen zu schützen – es wurde aber nur ein maximal zwei Meter hoher Wall gebaut. „In der Regel erfüllt die PLG behördliche Auflagen sehr sorgfältig“, sagt Gewerbeaufsichtsamtschefin Artelt dazu. „Daher wird die Zuverlässigkeit des Betreibers von mir nicht infrage gestellt.“

In der Regel zuverlässig? Screenshot von der Homepage der PLG. Quelle: Screenshot PLG

Wovon man zuverlässig ausgehen kann, ist, dass sich die PLG-Geschäftsführer Jörg C. Hein, Frank Berkhoff und Udo Kolle (allesamt Kaufleute, keine Chemiker) zu den Konflikten nicht äußern. Fünf Bitten der HAZ um Rückruf, einschließlich der bei dem jungen Mann im Bürocontainer in Baddeckenstedt, blieben unbeantwortet. Kein Einzelfall: Die „Goslarsche Zeitung“ vermerkt in ihrem jüngsten Bericht zum Streit in Bad Harzburg, die PLG-Geschäftsführung sei „auch dieses Mal nicht zu einer Auskunft bereit“ gewesen. Interviews geben die Herren offenbar nur, wenn keine kritischen Fragen zu befürchten sind. Mit dem Magazin der IHK Braunschweig jedenfalls haben sie durchaus gesprochen. Dort konnten sie sich ausführlich selbst auf die Schultern klopfen, und sie erzählten, sie wollten „eine Art Amazon in der Pflanzenschutzmittel-Logistik“ werden.

Die Determanns und Friederike Kohn und ihre Mitstreiter in Baddeckenstedt sind inzwischen dabei, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, und sie haben sich dabei der Unterstützung von Naturschutzverbänden wie BUND und Nabu versichert. Außerdem, sagt Friederike Kohn, hätten sie eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet.

Von Bert Strebe