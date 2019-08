Braunschweig

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Autobahn 2 hat ein 20-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Zwei weitere junge Erwachsene kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wechselte der 46 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens im Autobahnkreuz Wolfsburg/ Königslutter im Bereich einer Abfahrt die Fahrbahn. Da sich in diesem Moment das Auto mit drei Insassen näherte, kam es zum Zusammenstoß. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Der 20 Jahre alte Fahrer und ein 23-Jähriger auf dem Rücksitz kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 20-jährige Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Abfahrtsbereich war mehrere Stunden lang gesperrt.

Von RND/lni