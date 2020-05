Covid-19-Fälle auf Feriendampfern – dieses Szenario hat schon in Japan und den USA Behörden alarmiert. Nun muss die „Mein Schiff 3“ von Tui Cruises komplett getestet werden, nachdem ein Besatzungsmitglied positiv getestet wurde. Der nur mit Beschäftigten besetzte Kreuzfahrtriese liegt noch in Cuxhaven. Wie geht es weiter?

Kreuzfahrtdampfer im Corona-Test: „Mein Schiff 3“ bleibt in Quarantäne

