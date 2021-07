Hannover

Für die sogenannte Kreuzimpfung stellt das Land Niedersachsen den Impfzentren zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung. Am Mittwoch und Donnerstag liefert das Land insgesamt 90.000 Dosen der Impfstoffe von Biontech und Moderna für die Zweitimpfungen nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca aus.

Ministerin appelliert an die Bürger

Die Umsetzung der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sei „eine echte Herkulesaufgabe für unsere Impfzentren, aber auch für die Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte“, sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Eine solche Umstellung könne nicht von heute auf morgen funktionieren. Mit den zusätzlichen Dosen der sogenannten mRNA-Imfpstoffe werden ab der kommenden Woche die allermeisten Zweitimpfungstermine mit diesen Impfstoffen durchgeführt werden können, erläuterte Behrens.

Angesichts von Berichten aus einigen Impfzentren, dass Personen ihren Termin für die Zweitimpfung verfallen lassen haben, weil ihnen vor Ort kurzfristig noch kein mRNA-Impfstoff angeboten werden konnte, appelliert Behrens, den Termin unbedingt wahrzunehmen. „Auch eine abgeschlossene Impfserie mit zwei Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca ist hoch wirksam und schützt zuverlässig vor schweren Covid-19-Erkrankungen“, betonte sie.

Änderungen bei den Buchungen

Außerdem gibt es Änderungen am System der Terminbuchungen für die Impfzentren. Ab Donnerstag wird in einem ersten Schritt die Verkürzung des Impfintervalls für Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca auf sechs Wochen umgesetzt. Dies gilt dann für alle Erstimpfungstermine, die ab Donnerstag unter www.impfportal-niedersachsen.de oder bei der Hotline unter der Telefonnummer (08 00) 9 98 86 65 vereinbart werden. Derzeit stehen in vielen Impfzentren Termine für die Impfung mit Astrazeneca zur Verfügung. „Ich ermuntere alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die noch nicht geimpft sind, dieses Impfangebot vor den Ferien wahrzunehmen“, sagte die Ministerin.

Darüber hinaus wird an der technischen Möglichkeit zur nachträglichen Verkürzung des Impfintervalls gearbeitet. Sobald diese technische Lösung bereitsteht, werden Personen, die bereits eine erste Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhalten haben, einen früheren Termin für die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff buchen können. Voraussetzung dafür wird sein, dass im Impfzentrum vor Ort freie Termine und ausreichend Dosen der mRNA-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Für die Menschen, die ihren Zweitimpfungstermin aufgrund des Mangels an mRNA-Impfstoffen in dieser Woche nicht wahrgenommen haben, soll es die Möglichkeit geben, im Internet und über die Hotline einen neuen Termin für die Zweitimpfung im Impfzentrum zu buchen.

Kritik an Berliner Vorgaben

Sobald diese Möglichkeiten im Impfportal bereitstehen, werde das Sozialministerium dies entsprechend ankündigen. Bis dahin sei noch Geduld nötig, sagte die Ministerin. Ein Problem sei derzeit allerdings die fehlende „Bereitschaft des Bundes, uns entsprechend mit zusätzlichem Impfstoff zu beliefern“, meinte sie.

