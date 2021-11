Hannover

Kriminelle Banden in Niedersachsen sind trotz der anhaltenden Corona-Pandemie immer häufiger aktiv. Im Jahr 2020 hat es zwischen Harz und Nordsee 68 Ermittlungsverfahren wegen organisierter Kriminalität (OK) gegeben, fast die Hälfte von ihnen betraf den Drogenhandel. Die Zahl der Verfahren stieg um vier gegenüber dem Vorjahr und um zehn gegenüber 2018. Das geht aus dem OK-Lagebild hervor, das Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Montag vorstellten.

„Organisierte Kriminalität steht für eine hochkomplexe Form von Kriminalität, die im Stile großer Unternehmen streng hierarchisch organisiert und auf maximalen Gewinn ausgerichtet ist“, sagte Pistorius. Die Bürger könnten davon meist nur die Spitze des Eisberges erkennen. „Was sich darunter abspielt, ist Menschenhandel, Drogenhandel oder Schleuserkriminalität, ohne Skrupel und Mitleid für die arglosen Opfer.“

30 Verfahren wegen Rauschgifthandel

Die Rauschgiftkriminalität bildet demnach mit insgesamt 30 Verfahren erneut den Schwerpunkt der Ermittlungen. Insgesamt sei gegen 230 Tatverdächtige ermittelt worden, bei den Drogenarten stünden Kokain und Cannabis-Produkte im Vordergrund, Heroin nehme dagegen kaum noch ein Rolle ein.

Auch die kriminellen Clans in Niedersachsen agieren demnach überwiegend im Bereich der Rauschgiftkriminalität. Für 2020 vermeldete die Polizei sechs OK-Komplexe, bei denen die Tatverdächtigen in kriminelle Clanstrukturen eingebunden waren oder Bezüge zu Familienclans festgestellt wurden. Im Jahr 2019 seien es zehn Verfahren gewesen. Insgesamt sei gegen 47 Tatverdächtige (2019: 65) ermittelt worden.

Havliza betonte, dass die Bekämpfung krimineller Clanstrukturen trotz gesunkener Fallzahlen ein Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung in Niedersachsen sei. Das Gefährliche an der Clankriminalität sei auch nicht allein der wirtschaftliche Schaden. „Das Gefährliche ist der Eindruck, es gebe Kriminelle in unserem Land, die machen können, was sie wollen und keiner tut etwas“, sagte Havliza.

520 Tatverdächtige aus 40 Staaten

Nach der Statistik wurde im vergangenen Jahr in allen Deliktsbereichen insgesamt gegen 520 Tatverdächtige aus 40 verschiedenen Staaten ermittelt. Tatverdächtige deutscher Nationalität stellten dabei mit 280 Personen den größten Anteil, gefolgt von den türkischen (49) und albanischen (34) Staatsangehörigen. Der hochgerechnete Gesamtschaden der OK lag im Jahr 2020 bei etwa 132 Millionen Euro.

Die Anzahl der Verfahren im Bereich der Eigentumskriminalität stieg 2020 auf 18 (Vorjahr 15), die Anzahl der Tatverdächtigen auf 141 (Vorjahr 121). Die Bandbreite der Delikte reiche von organisierten Ladendiebstählen über Auto- und Ladungsdiebstähle bis hin zu Wohnungseinbrüchen und Geldautomatensprengungen.

Pistorius fordert sichere Geldautomaten

Innenminister Pistorius appellierte in diesem Zusammenhang an die Banken in Deutschland, ihre Geldautomaten besser zu schützen. „Die öffentliche Wirkung von Geldautomatensprengungen ist fatal, denn auch aufgrund der Vielzahl der Taten entsteht der Eindruck, als wenn ein bisschen Sprengstoff reichen würde, um an das gesamte Bargeld aus einem Geldautomaten zu kommen“, sagte der Innenminister. In den Nachbarländern Belgien und Niederlande seien die Geldautomaten baulich sehr viel besser geschützt.

Die Polizei rechnet auch vier Cybercrime-Verfahren (14 Tatverdächtige) im Jahr 2020 der Organisierten Kriminalität zu. Dabei wurden mit einer Schadsoftware die Nutzerdaten oder Datenbanken verschlüsselt und damit dem Zugriff berechtigter Benutzer entzogen. Die Täter fordern anschließend in der Regel hohe Summen „Lösegeld“ für die Entschlüsselung der Daten.

Von Marco Seng