Die Strafverfolgungsbehörden in Niedersachsen wollen künftig geballter und konsequenter Straftaten von kriminellen Familienclans im Land verfolgen und ahnden. Darum nehmen am 1. Oktober gleich vier sogenannter Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften ihre Arbeit auf. In Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Stade kümmern sich künftig Staatsanwälte ausschließlich um diese Verbrechen. „ Clans wollen den Eindruck erwecken, sie stünden über dem Recht. Dies können und dürfen wir keinesfalls tatenlos hinnehmen“, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) am Montag bei der Vorstellung der neu eingerichteten Ermittlungsabteilungen.

Unklarheit über Anzahl der Clans

Rund 1600 Straftaten sollen nach den Erkenntnissen des Landeskriminalamts Niedersachsen im vergangenen Jahr von Mitgliedern krimineller Clans verübt worden sein. Darunter sind Eigentumsdelikte, Körperverletzungen, Bedrohungen und Drogenhandel. Neun zusätzliche Staatsanwälte sollen sich deshalb künftig in Niedersachsen nahezu ausschließlich mit diesem Phänomen befassen. Doch mit wie vielen Clans es die Behörden in Niedersachsen zu tun haben, darüber herrscht offenbar noch Unklarheit. „Vielleicht drei, vier, fünf Familien“, sagte Generalstaatsanwalt Frank Lüttig auf die Frage nach der Anzahl der in Niedersachsen ansässigen kriminellen Großfamilien.

Clans besonders in Peine und Melle aktiv

Auf die Frage, wie viele Personen von den Behörden derzeit dazu gezählt werden, hatte er keine Antwort parat. Man habe die Zahlen nicht da, sagte ein weiterer Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Celle und selbst wenn sie vorliegen würden, müsste man erst Rücksprache mit dem Landeskriminalamt halten, wo die Daten erhoben werden. Besonders aktiv seien kriminelle Clans, so viel steht offenbar bereits fest, im Umkreis von Hildesheim, besonders in Peine und in Melle bei Osnabrück.

Für Hannover ist die Staatsanwaltschaft Hildesheim zuständig

Für die Bekämpfung der Clankriminalität in Hannover wird künftig die neue Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hildesheim mit zwei Staatsanwälten zuständig sein, die zudem auch den Bereich Bückeburg betreuen sollen. „Es geht darum, kriminelle Strukturen aufzudecken und die Gewinne, die möglicherweise aus Straftaten stammen, abzuschöpfen“, sagt Petra Herzog, die Leiterin der Hildesheimer Staatsanwaltschaft.

In der Landeshauptstadt waren kriminelle Clans zumindest in der Vergangenheit recht aktiv. Im Jahr 2017 leitete die Polizei in Niedersachsen im Zusammenhang mit der Clankriminalität insgesamt 878 Ermittlungsverfahren ein. 161 dieser Straftaten, die zu Ermittlungsverfahren führten, wurden in Hannover begangen.

Auf Platz zwei der Liste lag Oldenburg mit 94 Tatorten, gefolgt von Hildesheim mit 88 Tatorten. 124 der Tatverdächtigen im Jahr 2017 hatten ihren Wohnsitz in Hannover, 99 waren in Hildesheim gemeldet, auf Platz drei dieser Liste lag Oldenburg mit 85 dort registrierten Verdächtigen.

Von Tobias Morchner