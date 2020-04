Hannover

Kurz vor den Osterfeiertagen hat Niedersachsen die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie angepasst. Private Besuche in „abgespeckter Form“ seien über die Feiertage möglich, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Das strikte Verbot von Besuchen von Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, wurde wie bereits angekündigt aufgehoben. Zugleich appellierte Schröder aber, Besuchskontakte wegen des Infektionsrisikos gerade für ältere Menschen einzuschränken. Eine Begegnung im Freien sei einer Verabredung zu Hause vorzuziehen. Große Familientreffen oder Partys blieben tabu. „Die klassische große Fete, die man feiern möchte, muss man jetzt verschieben.“

„In den Kabinen sitzt man sehr nah“

Hochzeitsfeiern im engsten Familien- und Freundeskreis bis zu zehn Personen seien erlaubt. Das gelte auch für Beerdigungen. Die Begleitung Sterbender bleibt auch in Heimen möglich. Bei den Verboten hat das Land die Seilbahnen aufgenommen – wegen des Harzes. „Das sitzt man in den Kabinen doch sehr nah“, sagte Schröder. Für die Kirchen gilt auch über Ostern, dass Gottesdienste nicht stattfinden dürfen. Kein Problem sieht der Krisenstab darin, wenn Kirchen geöffnet sind, um ein „einzelnes stilles Gebet“ möglich zu machen. Wieder möglich ist das vollautomatische Betreiben von Autowaschanlagen. „Wir haben uns überzeugen lassen, dass es hier praktisch zu keinen Nahkontakten zwischen Personen kommt“, sagte Schröder.

Die aktualisierten Regelungen treten am Mittwoch in Kraft und gelten bis zum 19. April. Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußgeld bis 25 000 Euro geahndet werden können. Niedersachsen ist derzeit dabei, einen Bußgeldkatalog zu erstellen, in dem genau festgelegt wird, was Verstöße gegen die Corona-Regeln kosten. Seit Beginn der bundesweiten Beschränkungen zählte die niedersächsische Polizei landesweit 236 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz – etwa das Öffnen von Geschäften und Bars oder die Missachtung der angeordneten häuslichen Quarantäne. Neben den Straftaten seien 2230 Ordnungswidrigkeiten gezählt worden, teilte das Innenministerium mit.

Noch keine Trendwende bei Infizierten

Anlass zu leiser Hoffnung geben die jüngsten Zahlen des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Danach sind erstmals seit Ausbruch der Pandemie an einem Tag fast genau so viel Patienten für gesund erklärt worden wie neu erkrankt, wie Schröder mitteilte. So gab es seit Montag 226 neue Infektionen und 221 neue Genesene. Eine Trendwende wolle man daraus ableiten. „Wir haben es noch nicht erreicht, dass die Kurve sinkt“, sagte Schröder. Die Zahl der Infizierten lag am Dienstag bei insgesamt 6444, die der als gesundet eingestuften Menschen bei knapp unter 2000. Mehr als 900 Betroffene werden im Krankenhaus behandelt, 228 davon auf der Intensivstation. 164 dieser Patienten müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der an der Krankheit gestorbenen Menschen stieg auf 124 nach 108 am Vortag.

Von Marco Seng und Ralf Heußinger